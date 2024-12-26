У Харкові на зупинці пограбували чоловіка: копи піймали підозрюваного
Фото: ГУНП в Харківській області
До правоохоронців звернувся мешканець Салтівського району і повідомив, що в нього нахабно вкрали мобільний телефон.
Як розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області, подія сталася ввечері на зупинці громадського транспорту. Невідомий впритул підійшов до 34-річного чоловіка, вихопив з його рук мобільний телефон та втік з місця події. Потерпілий детально описав копам чоловіка.
Правоохоронці встановили, де перебуває ймовірний нападник. Ним виявився 33-річний неодноразово засуджений за вчинення майнових злочинів чоловік, який звільнився з місць відбування покарання кілька днів тому.
Слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 4 ст. 186 (грабіж) ККУ. Якщо провину доведуть, йому загрожує від 7 до 10 років тюрми.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Грудня 2024 в 15:52;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "До правоохоронців звернувся мешканець Салтівського району і повідомив, що в нього нахабно вкрали мобільний телефон.".