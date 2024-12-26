У Харкові на зупинці пограбували чоловіка: копи піймали підозрюваного

До правоохоронців звернувся мешканець Салтівського району і повідомив, що в нього нахабно вкрали мобільний телефон.

Як розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області, подія сталася ввечері на зупинці громадського транспорту. Невідомий впритул підійшов до 34-річного чоловіка, вихопив з його рук мобільний телефон та втік з місця події. Потерпілий детально описав копам чоловіка.

Правоохоронці встановили, де перебуває ймовірний нападник. Ним виявився 33-річний неодноразово засуджений за вчинення майнових злочинів чоловік, який звільнився з місць відбування покарання кілька днів тому.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 4 ст. 186 (грабіж) ККУ. Якщо провину доведуть, йому загрожує від 7 до 10 років тюрми.