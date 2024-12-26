Live
  • Чт 26.12.2024
  • Харків  +1°С
  • USD 41.86
  • EUR 43.52

У Харкові на зупинці пограбували чоловіка: копи піймали підозрюваного

Суспільство 15:52   26.12.2024
Вікторія Яковенко
У Харкові на зупинці пограбували чоловіка: копи піймали підозрюваного Фото: ГУНП в Харківській області

До правоохоронців звернувся мешканець Салтівського району і повідомив, що в нього нахабно вкрали мобільний телефон.

Як розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області, подія сталася ввечері на зупинці громадського транспорту. Невідомий впритул підійшов до 34-річного чоловіка, вихопив з його рук мобільний телефон та втік з місця події. Потерпілий детально описав копам чоловіка.

Правоохоронці встановили, де перебуває ймовірний нападник. Ним виявився 33-річний неодноразово засуджений за вчинення майнових злочинів чоловік, який звільнився з місць відбування покарання кілька днів тому.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 4 ст. 186 (грабіж) ККУ. Якщо провину доведуть, йому загрожує від 7 до 10 років тюрми.

Читайте також: Відібрав мобільний у 8-річної дівчинки: у Харкові затримали підозрюваного

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Гралась на подвір’ї та зникла: на Харківщині шукали трирічну дівчинку
Гралась на подвір’ї та зникла: на Харківщині шукали трирічну дівчинку
26.12.2024, 16:22
По Харкову вдарив БпЛА «Молния» – Терехов
По Харкову вдарив БпЛА «Молния» – Терехов
26.12.2024, 15:39
Вибухи чули у Харкові: РФ вдарила по Слатиному та Золочеву (доповнюється)
Вибухи чули у Харкові: РФ вдарила по Слатиному та Золочеву (доповнюється)
26.12.2024, 15:48
У Харкові на зупинці пограбували чоловіка: копи піймали підозрюваного
У Харкові на зупинці пограбували чоловіка: копи піймали підозрюваного
26.12.2024, 15:52
Новини Харкова — головне за 26.12: удар “Молнии” по місту, “прильоти” КАБ
Новини Харкова — головне за 26.12: удар “Молнии” по місту, “прильоти” КАБ
26.12.2024, 15:42
Нова тривога в Харкові: чому змінився звук та чи диференційована вона
Нова тривога в Харкові: чому змінився звук та чи диференційована вона
26.12.2024, 12:44

Новини за темою:

12:39
Побили і відібрали 7 тис. грн: у Харкові четверо хлопців отримали підозри
12:34
Вранці у Харкові побили і пограбували чоловіка: підозрюють його знайомого
14:51
Увечері в Харкові посеред вулиці пограбували чоловіка: подробиці
13:57
У Харкові побили й пограбували чоловіка: підозрюють жителів Пісочина (фото)
16:27
Зв’язали, побили і відібрали гроші: у Чугуєві сталося пограбування (фото)

Ви читали новину: «У Харкові на зупинці пограбували чоловіка: копи піймали підозрюваного»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 26 Грудня 2024 в 15:52;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "До правоохоронців звернувся мешканець Салтівського району і повідомив, що в нього нахабно вкрали мобільний телефон.".