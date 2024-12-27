Житель Харьковщины через телефон знакомого выманивал деньги у его друзей – НПУ
27-летний житель Чугуевского района подозревается в мошенничестве.
Как рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области, мужчина, имевший уже судимость за наркотические преступления, попросил у своего знакомого мобильный телефон якобы во временное пользование. Когда же приятель отдал свой смартфон, фигурант начал писать сообщения от его имени людям, с которыми он чаще всего общался, и просить помочь собрать деньги на «неотложное лечение».
«За несколько часов от двух друзей владельца смартфона правонарушитель получил на банковский счет 9 тысяч гривен. После чего выключил телефон. Впоследствии граждане, уверенные, что присылают деньги своему товарищу, пообщались с ним и поняли, что их обманули», — отметили правоохранители.
Мужчине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 190 (мошенничество) УКУ. Если вину докажут, ему грозит до трех лет ограничение свободы.
Полицейские в который раз напоминают: если вы получили подобное сообщение, обязательно свяжитесь с человеком лично и убедитесь, действительно ли ему необходима помощь.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: мошенник, обманул, полиция, телефон, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 27 декабря 2024 в 13:20;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "27-летний житель Чугуевского района подозревается в мошенничестве.".