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Житель Харьковщины через телефон знакомого выманивал деньги у его друзей – НПУ

Общество 13:20   27.12.2024
Виктория Яковенко
Житель Харьковщины через телефон знакомого выманивал деньги у его друзей – НПУ Фото: ГУНП в Харьковской области

27-летний житель Чугуевского района подозревается в мошенничестве.

Как рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области, мужчина, имевший уже судимость за наркотические преступления, попросил у своего знакомого мобильный телефон якобы во временное пользование. Когда же приятель отдал свой смартфон, фигурант начал писать сообщения от его имени людям, с которыми он чаще всего общался, и просить помочь собрать деньги на «неотложное лечение».

«За несколько часов от двух друзей владельца смартфона правонарушитель получил на банковский счет 9 тысяч гривен. После чего выключил телефон. Впоследствии граждане, уверенные, что присылают деньги своему товарищу, пообщались с ним и поняли, что их обманули», — отметили правоохранители.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 190 (мошенничество) УКУ. Если вину докажут, ему грозит до трех лет ограничение свободы.

Полицейские в который раз напоминают: если вы получили подобное сообщение, обязательно свяжитесь с человеком лично и убедитесь, действительно ли ему необходима помощь.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 27 декабря 2024 в 13:20;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "27-летний житель Чугуевского района подозревается в мошенничестве.".