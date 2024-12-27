Житель Харківщини через телефон знайомого виманював гроші у його друзів – НПУ
27-річного жителя Чугуївського району підозрюють у шахрайстві.
Як розповіли у ГУ Нацполіції в Харківській області, чоловік, який мав вже судимість за наркотичні злочини, попросив у свого знайомого мобільний телефон нібито у тимчасове користування. Коли ж приятель віддав свій смартфон, фігурант почав писати повідомлення від його імені людям, з якими той найчастіше спілкувався, і просити допомогти зібрати гроші на «невідкладне лікування».
«За кілька годин від двох друзів власника смартфона правопорушник отримав на банківський рахунок 9 тисяч гривень. Після чого вимкнув телефон. Згодом громадяни, які були впевнені, що надсилають гроші своєму товаришеві, поспілкувалися з ним та зрозуміли, що їх ошукали», – зазначили правоохоронці.
Чоловіку повідомили про підозру за ч. 1 ст. 190 (шахрайство) ККУ. Якщо вину доведуть, йому загрожує до трьох років обмеження волі.
Поліцейські вкотре нагадують: якщо ви отримали подібне повідомлення, обов’язково зв’яжіться з людиною особисто та переконайтеся чи дійсно їй необхідна допомога.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Грудня 2024 в 13:20;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "27-річного жителя Чугуївського району підозрюють у шахрайстві.".