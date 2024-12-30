Сколько супермаркетов открыли в Харькове в 2024 году: данные мэрии

Подводя итоги года, горсовет сообщил статистику: сколько в Харькове сейчас работает различных торговых центров и площадок.

«Несмотря на продолжающуюся российскую агрессию, в течение 2024 года в Харькове продолжали открываться и возобновлять работу заведения торговли и предоставления услуг», — заявила пресс-служба Харьковского горсовета.

И опубликованные данные это подтверждают. Так, по информации Департамента административных услуг и потребительского рынка, сейчас в Харькове работают 18 гипермаркетов, 242 супермаркета и 46 торговых центров.

Год назад (по данным на 1 января 2024), мэрия сообщала, что в городе работают 16 гипермаркетов, 215 супермаркетов и 45 торговых центров.

Таким образом за год в городе открылись (или возобновили работу) два гипермаркета, 27 супермаркетов и один торговый центр.

В целом же количество предприятий торговли, которые обслуживают население Харькова, возросло на 200 (с 3,3 тыс. на 1 января до 3,5 тыс. на конец года).

В мэрии отметили, что сейчас в Харькове работают также 1,6 тыс. предприятий ресторанного хозяйства, 1,1 тыс. — бытового обслуживания, 48 рынков и торговых площадок, 530 аптек, 141 зоомагазин и 53 ветеринарные клиники.