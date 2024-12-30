Сколько супермаркетов открыли в Харькове в 2024 году: данные мэрии
Подводя итоги года, горсовет сообщил статистику: сколько в Харькове сейчас работает различных торговых центров и площадок.
«Несмотря на продолжающуюся российскую агрессию, в течение 2024 года в Харькове продолжали открываться и возобновлять работу заведения торговли и предоставления услуг», — заявила пресс-служба Харьковского горсовета.
И опубликованные данные это подтверждают. Так, по информации Департамента административных услуг и потребительского рынка, сейчас в Харькове работают 18 гипермаркетов, 242 супермаркета и 46 торговых центров.
Год назад (по данным на 1 января 2024), мэрия сообщала, что в городе работают 16 гипермаркетов, 215 супермаркетов и 45 торговых центров.
Таким образом за год в городе открылись (или возобновили работу) два гипермаркета, 27 супермаркетов и один торговый центр.
В целом же количество предприятий торговли, которые обслуживают население Харькова, возросло на 200 (с 3,3 тыс. на 1 января до 3,5 тыс. на конец года).
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В мэрии отметили, что сейчас в Харькове работают также 1,6 тыс. предприятий ресторанного хозяйства, 1,1 тыс. — бытового обслуживания, 48 рынков и торговых площадок, 530 аптек, 141 зоомагазин и 53 ветеринарные клиники.
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- Категории: Харьков, Экономика; Теги: гипермаркет, мэрия, супермаркет, торговля;
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- • Дата публикации материала: 30 декабря 2024 в 11:45;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Подводя итоги года, горсовет сообщил статистику: сколько в Харькове сейчас работает различных торговых центров и площадок".