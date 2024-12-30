Скільки супермаркетів відкрили в Харкові у 2024 році: дані мерії

Підбиваючи підсумки року, міська рада повідомила статистику: скільки в Харкові зараз працює різних торгових центрів та майданчиків.

“Попри тривалу російську агресію, протягом 2024 року в Харкові продовжували відкриватися та відновлювати роботу заклади торгівлі та надання послуг”, — заявила пресслужба Харківської міськради.

І оприлюднені дані це підтверджують. Так, за інформацією Департаменту адміністративних послуг та споживчого ринку, зараз у Харкові працюють 18 гіпермаркетів, 242 супермаркети та 46 торгових центрів.

Рік тому (за даними на 1 січня 2024 року), мерія повідомляла, що в місті працюють 16 гіпермаркетів, 215 супермаркетів та 45 торгових центрів.

Таким чином за рік у місті відкрилися (або відновили роботу) два гіпермаркети, 27 супермаркетів та один торговий центр.

Загалом кількість підприємств торгівлі, які обслуговують населення Харкова, зросла на 200 (з 3,3 тис. на 1 січня до 3,5 тис. на кінець року).

У мерії зазначили, що зараз у Харкові працюють також 1,6 тис. підприємств ресторанного господарства, 1,1 тис. – побутового обслуговування, 48 ринків і торгових майданчиків, 530 аптек, 141 зоомагазин та 53 ветеринарні клініки.