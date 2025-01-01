Удары в Рождество: в ХОВА назвали сроки полного восстановления энергообъектов

Полное восстановление энергетических объектов в Харьковской области, подвергшихся ударам 25 декабря, займет полтора-два месяца, сообщил в эфире нацмарафона начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Продолжается восстановление после вражеской атаки по нашей энергетической системе, по нашим теплогенерирующим предприятиям. Полное восстановление займет полтора-два месяца. Это не учитывая того оборудования, которое было уничтожено. Это дорогостоящее иностранное оборудование. Будем проводить коммуникацию по полному восстановлению утраченных мощностей», — сказал Синегубов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Напомним, взрывы гремели в Харькове 25 декабря с 06:00. По данным облпрокуратуры, под ударами были Салтовский, Киевский, Индустриальный и Немышлянский районы. Пострадали шестеро жителей: пятеро мужчин и женщина. Также около 8:30 ударный БпЛА упал в частном секторе в Основянском районе. Уже в 09:40 СОУ сбили «Шахед» в Слободском районе. К вечеру 25 декабря коммунальщики восстановили теплоснабжение в 1400 домах.

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