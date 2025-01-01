Удари на Різдво: Синєгубов назвав строки повного відновлення енергооб’єктів
Повне відновлення енергетичних об’єктів у Харківській області, які зазнали ударів 25 грудня, займе півтора-два місяці, повідомив в етері нацмарафону начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“Триває відновлення після ворожої атаки по нашій енергетичній системі, по наших теплогенерувальних підприємствах. Повне відновлення займе півтора-два місяці. Це не враховуючи того обладнання, яке було знищене. Це дороговартісне іноземне обладнання. Будемо проводити комунікацію щодо повного відновлення втрачених потужностей”, – сказав Синєгубов.
Відео: національний телемарафон “Єдині новини”
Нагадаємо, вибухи лунали у Харкові 25 грудня з 06:00. За даними облпрокуратури, під ударами були Салтівський, Київський, Індустріальний та Немишлянський райони. Постраждали шестеро мешканців: п’ятеро чоловіків та жінка. Також близько 8:30 ударний БпЛА впав у приватному секторі в Основ’янському районі. Вже о 09:40 СОУ збили «шахед» у Слобідському районі. До вечора 25 грудня комунальники відновили теплопостачання у 1400 будинках.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Олег Синегубов, опалення, удар, энергетика;
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Січня 2025 в 15:59;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Повне відновлення енергетичних об’єктів у Харківській області, які зазнали ударів 25 грудня, займе півтора-два місяці, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".