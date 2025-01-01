Live
  • Ср 01.01.2025
  • Харків  +5°С
  • USD 42.03
  • EUR 43.69

Удари на Різдво: Синєгубов назвав строки повного відновлення енергооб’єктів

Суспільство 15:59   01.01.2025
Олена Нагорна
Удари на Різдво: Синєгубов назвав строки повного відновлення енергооб’єктів Скриншот

Повне відновлення енергетичних об’єктів у Харківській області, які зазнали ударів 25 грудня, займе півтора-два місяці, повідомив в етері нацмарафону начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Триває відновлення після ворожої атаки по нашій енергетичній системі, по наших теплогенерувальних підприємствах. Повне відновлення займе півтора-два місяці. Це не враховуючи того обладнання, яке було знищене. Це дороговартісне іноземне обладнання. Будемо проводити комунікацію щодо повного відновлення втрачених потужностей”, – сказав Синєгубов.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Нагадаємо, вибухи лунали у Харкові 25 грудня з 06:00. За даними облпрокуратури, під ударами були Салтівський, Київський, Індустріальний та Немишлянський райони. Постраждали шестеро мешканців: п’ятеро чоловіків та жінка. Також близько 8:30 ударний БпЛА впав у приватному секторі в Основ’янському районі. Вже о 09:40 СОУ збили «шахед» у Слобідському районі. До вечора 25 грудня комунальники відновили теплопостачання у 1400 будинках.

Читайте також: Про ситуацію з теплом на Харківщині та наслідки ударів РФ повідомив Синєгубов

Автор: Олена Нагорна
Популярно
У районі вокзалу в Харкові побили та пограбували військового
У районі вокзалу в Харкові побили та пограбували військового
01.01.2025, 16:29
«Повна маячня»: реакція у соцмережах на перейменування міст на Харківщині
«Повна маячня»: реакція у соцмережах на перейменування міст на Харківщині
20.09.2024, 11:36
Сімейна драма на Харківщині: чому чоловік закопав свого кума
Сімейна драма на Харківщині: чому чоловік закопав свого кума
31.12.2024, 17:52
Удари на Різдво: Синєгубов назвав строки повного відновлення енергооб’єктів
Удари на Різдво: Синєгубов назвав строки повного відновлення енергооб’єктів
01.01.2025, 15:59
Чи порушували харків’яни порядок у новорічну ніч, розповіли в поліції
Чи порушували харків’яни порядок у новорічну ніч, розповіли в поліції
01.01.2025, 15:20
Місто на Харківщині, змінивши назву, змінює герб: яким він буде
Місто на Харківщині, змінивши назву, змінює герб: яким він буде
30.12.2024, 18:35

Новини за темою:

11:10
Дев’ять класів, актова зала та їдальня – фото укриття для школи в Коротичі
08:14
Одна загибла, артобстріл і влучання БпЛА – Синєгубов про добу на Харківщині
09:02
Близько 112 тисяч жителів Харкова та області залишаються без опалення
08:46
На Харківщині збивали ворожі дрони, знайшли нерозірвану частину «шахеду» – ОВА
13:38
Махінації з «єВідновленням»: заступник голови Ізюмської МВА отримав підозру

Ви читали новину: «Удари на Різдво: Синєгубов назвав строки повного відновлення енергооб’єктів»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 1 Січня 2025 в 15:59;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Повне відновлення енергетичних об’єктів у Харківській області, які зазнали ударів 25 грудня, займе півтора-два місяці, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".