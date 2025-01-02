Музыкальную школу и дома повредили ВС РФ в Боровой: по поселку били из РСЗО

2 января около 12:00 армия РФ обстреляла поселок Боровая в Харьковской области.

Как сообщили в Харьковской областной прокуратуре, в результате ударов повреждены учебное заведение, музыкальная школа, нежилые здания и дома.

По предварительным данным правоохранителей, оккупанты ударили по населенному пункту из РСЗО.

Следователи начали досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Ранее в ХОВА сообщали, что под обстрелом оказалась центральная часть поселка. Профильные службы работают на месте. Пострадавших в результате удара нет.

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