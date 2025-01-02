Новости Харькова — главное за 2 января: как прошла ночь, дерзкие атаки РФ

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

07:14

«Перерыва на праздники нет» — Жорин сообщил про дерзкие атаки РФ на Харьковщине

На Харьковском направлении оккупанты пробиваются к реке Оскол. Заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин сообщает об угрозе Купянска и Боровой.

«Штурмовые действия врага на Харьковском направлении происходят ежедневно, перерывов «на праздники» нет. К реке Оскол армия рф пробивается и со стороны Макеевки (южнее), и в районе Загрызово (севернее). В районе Двуречной они постоянно проводят попытки перехода, при этом достаточно дерзкие — на обычных лодках, которые иногда воруют у местных. Это все создает угрозу для Купянска и Боровой», — отметил Жорин.

По его словам, основная сложность — погодные условия, которые порой мешают проводить разведку подходов, а также нанесению огневого поражения дронами.

«Иногда русаки прям в упор успевают подходить к позициям, после чего нам приходится проводить зачистку этой местности, помогать соседним подразделениям вернуть позиции», — добавил Жорин.

06:50

Угроза вражеских ударных БпЛА и пуски КАБов: как прошла ночь на Харьковщине

Тревога в Харьковской области продолжалась почти всю ночь – отбой объявляли один раз, однако только на 10 минут. Сирена звучала в регионе в 22:54. В Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе ударных БпЛА с северо-восточного направления.

В 23:44 объявили отбой, однако уже в 23:58 снова звучала сирена. В ВС ВСУ сообщали о новых ударных БпЛА на востоке Харьковщины.

Уже в 02:44 в ВС ВСУ сообщили о пусках КАБ на Купянск.

Около 04:00 снова была информация о присутствии вражеских БпЛА на западе Харьковщины, которые держали северный курс.

По состоянию на 06:50 в регионе тревога актуальна.