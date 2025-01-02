Новости Харькова — главное за 2 января: как прошла ночь, дерзкие атаки РФ
Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».
07:14
«Перерыва на праздники нет» — Жорин сообщил про дерзкие атаки РФ на Харьковщине
На Харьковском направлении оккупанты пробиваются к реке Оскол. Заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин сообщает об угрозе Купянска и Боровой.
«Штурмовые действия врага на Харьковском направлении происходят ежедневно, перерывов «на праздники» нет. К реке Оскол армия рф пробивается и со стороны Макеевки (южнее), и в районе Загрызово (севернее). В районе Двуречной они постоянно проводят попытки перехода, при этом достаточно дерзкие — на обычных лодках, которые иногда воруют у местных. Это все создает угрозу для Купянска и Боровой», — отметил Жорин.
По его словам, основная сложность — погодные условия, которые порой мешают проводить разведку подходов, а также нанесению огневого поражения дронами.
«Иногда русаки прям в упор успевают подходить к позициям, после чего нам приходится проводить зачистку этой местности, помогать соседним подразделениям вернуть позиции», — добавил Жорин.
06:50
Угроза вражеских ударных БпЛА и пуски КАБов: как прошла ночь на Харьковщине
Тревога в Харьковской области продолжалась почти всю ночь – отбой объявляли один раз, однако только на 10 минут. Сирена звучала в регионе в 22:54. В Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе ударных БпЛА с северо-восточного направления.
В 23:44 объявили отбой, однако уже в 23:58 снова звучала сирена. В ВС ВСУ сообщали о новых ударных БпЛА на востоке Харьковщины.
Уже в 02:44 в ВС ВСУ сообщили о пусках КАБ на Купянск.
Около 04:00 снова была информация о присутствии вражеских БпЛА на западе Харьковщины, которые держали северный курс.
По состоянию на 06:50 в регионе тревога актуальна.
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- Категории: Общество, Происшествия, Харьков; Теги: БПЛА, воздушные силы ВСУ, КАБ, новости, тревога, Харьков, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 2 января 2025 в 07:14;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".