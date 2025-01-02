Новини Харкова — головне за 2 січня: як минула ніч, зухвалі атаки РФ

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:14

«Перерв на свята не маємо» – Жорін повідомив про зухвалі атаки РФ на Харківщині

На Харківському напрямку окупанти пробиваються до річки Оскіл. Заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін повідомляє про загрозу для Куп’янська та Борової.

«Штурмові дії ворога на Харківському напрямку відбуваються щоденно, перерв «на свята» не маємо. До річки Оскіл армія рф пробивається і зі сторони Макіївки (південніше), і в районі Загризового (північніше). В районі Дворічної вони постійно проводять спроби переходу, при тому досить зухвалі – на звичайних човнах, які іноді крадуть у місцевих. Це все створює загрозу для Куп’янська та Борової», – зазначив Жорін.

За його словами, основна складність наразі – погодні умови, які деколи заважають проводити розвідку підходів, а також нанесення вогневого ураження дронами.

«Іноді русаки прям впритул встигають підходити до позицій, після чого нам доводиться проводити зачистку цієї місцевості, допомагати сусіднім підрозділам повернути позиції», – додав Жорін.

06:50

Загроза ворожих ударних БпЛА та пуски КАБів: як минула ніч на Харківщині

Тривога у Харківській області тривала майже усю ніч – відбій оголошували один раз, однак лише на майже 10 хвилин. Сирена звучала в регіоні о 22:54. У Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу ударних БпЛА з північно-східного напрямку.

О 23:44 оголосили відбій, однак вже о 23:58 знову звучала сирена. У ПС ЗСУ повідомляли про нові ударні БпЛА на сході Харківщини.

Вже о 02:44 у ПС ЗСУ повідомили про пуски КАБ на Куп’янськ.

Близько 04:00 знову була інформація про присутність ворожих БпЛА на заході Харківщини, які тривали північний курс.

Станом на 06:50 тривога в регіоні актуальна.