Новини Харкова — головне за 2 січня: як минула ніч, зухвалі атаки РФ
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
07:14
«Перерв на свята не маємо» – Жорін повідомив про зухвалі атаки РФ на Харківщині
На Харківському напрямку окупанти пробиваються до річки Оскіл. Заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін повідомляє про загрозу для Куп’янська та Борової.
«Штурмові дії ворога на Харківському напрямку відбуваються щоденно, перерв «на свята» не маємо. До річки Оскіл армія рф пробивається і зі сторони Макіївки (південніше), і в районі Загризового (північніше). В районі Дворічної вони постійно проводять спроби переходу, при тому досить зухвалі – на звичайних човнах, які іноді крадуть у місцевих. Це все створює загрозу для Куп’янська та Борової», – зазначив Жорін.
За його словами, основна складність наразі – погодні умови, які деколи заважають проводити розвідку підходів, а також нанесення вогневого ураження дронами.
«Іноді русаки прям впритул встигають підходити до позицій, після чого нам доводиться проводити зачистку цієї місцевості, допомагати сусіднім підрозділам повернути позиції», – додав Жорін.
06:50
Загроза ворожих ударних БпЛА та пуски КАБів: як минула ніч на Харківщині
Тривога у Харківській області тривала майже усю ніч – відбій оголошували один раз, однак лише на майже 10 хвилин. Сирена звучала в регіоні о 22:54. У Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу ударних БпЛА з північно-східного напрямку.
О 23:44 оголосили відбій, однак вже о 23:58 знову звучала сирена. У ПС ЗСУ повідомляли про нові ударні БпЛА на сході Харківщини.
Вже о 02:44 у ПС ЗСУ повідомили про пуски КАБ на Куп’янськ.
Близько 04:00 знову була інформація про присутність ворожих БпЛА на заході Харківщини, які тривали північний курс.
Станом на 06:50 тривога в регіоні актуальна.
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- Категорії: Події, Суспільство, Харків; Теги: БПЛА, воздушные силы ВСУ, КАБ, новини, тревога, Харків, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Січня 2025 в 07:14;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".