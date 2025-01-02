Музичну школу та будинки пошкодили ЗС РФ у Боровій: по селищу били з РСЗВ
Фото: Харківська обласна прокуратура
2 січня близько 12:00 армія РФ обстріляла селище Борова на Харківщині.
Як повідомили у Харківській обласній прокуратурі, внаслідок ударів пошкоджені навчальний заклад, музична школа, нежитлові будівлі та будинки.
За попередніми даними правоохоронців, окупанти вдарили по населеному пункту з РСЗВ.
Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).
Раніше у ХОВА повідомляли, що під обстрілом опинилась центральна частина селища. Профільні служби працюють на місці. Постраждалих внаслідок обстрілу немає.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: Борова, обстріл, рсзо, харківщина, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Січня 2025 в 15:17;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "2 січня близько 12:00 армія РФ обстріляла селище Борова на Харківщині.".