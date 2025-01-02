Музичну школу та будинки пошкодили ЗС РФ у Боровій: по селищу били з РСЗВ

2 січня близько 12:00 армія РФ обстріляла селище Борова на Харківщині.

Як повідомили у Харківській обласній прокуратурі, внаслідок ударів пошкоджені навчальний заклад, музична школа, нежитлові будівлі та будинки.

За попередніми даними правоохоронців, окупанти вдарили по населеному пункту з РСЗВ.

Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Раніше у ХОВА повідомляли, що під обстрілом опинилась центральна частина селища. Профільні служби працюють на місці. Постраждалих внаслідок обстрілу немає.

Читайте також: Понад 70 разів вдарили росіяни КАБами по Золочівщині впродовж місяця