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Скільки п’яних водіїв піймали копи на дорогах Харківщини 1 січня

Суспільство 11:04   02.01.2025
Вікторія Яковенко
Скільки п’яних водіїв піймали копи на дорогах Харківщини 1 січня Фото: Управління патрульної поліції в Харківській області

Минулої доби копи зупинили 27 водіїв з ознаками сп’яніння, які керували транспортними засобами, повідомляють в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.

«На щастя, нетвереза подорож цих кермувальників закінчилась зупинкою патрульними поліцейськими. На всіх них складені відповідні адміністративні матеріали, які передадуть до суду», – зазначили правоохоронці.

Нагадаємо, протягом новорічної ночі копи мали 178 викликів, повідомляли в Управлінні патрульної поліції в Харківській області. Копи зафіксували 10 випадків керування у стані сп’яніння, виявили дві особи з наркотичними речовинами та опрацювали три дорожньо-транспортні пригоди.

Читайте також: Чи порушували харків’яни порядок у новорічну ніч, розповіли в поліції

Автор: Вікторія Яковенко
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Ви читали новину: «Скільки п’яних водіїв піймали копи на дорогах Харківщини 1 січня»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Січня 2025 в 11:04;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулої доби копи зупинили 27 водіїв з ознаками сп’яніння, які керували транспортними засобами, повідомляють в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.".