Скільки п’яних водіїв піймали копи на дорогах Харківщини 1 січня

Минулої доби копи зупинили 27 водіїв з ознаками сп’яніння, які керували транспортними засобами, повідомляють в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.

«На щастя, нетвереза подорож цих кермувальників закінчилась зупинкою патрульними поліцейськими. На всіх них складені відповідні адміністративні матеріали, які передадуть до суду», – зазначили правоохоронці.

Нагадаємо, протягом новорічної ночі копи мали 178 викликів, повідомляли в Управлінні патрульної поліції в Харківській області. Копи зафіксували 10 випадків керування у стані сп’яніння, виявили дві особи з наркотичними речовинами та опрацювали три дорожньо-транспортні пригоди.