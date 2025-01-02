Скільки п’яних водіїв піймали копи на дорогах Харківщини 1 січня
Фото: Управління патрульної поліції в Харківській області
Минулої доби копи зупинили 27 водіїв з ознаками сп’яніння, які керували транспортними засобами, повідомляють в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.
«На щастя, нетвереза подорож цих кермувальників закінчилась зупинкою патрульними поліцейськими. На всіх них складені відповідні адміністративні матеріали, які передадуть до суду», – зазначили правоохоронці.
Нагадаємо, протягом новорічної ночі копи мали 178 викликів, повідомляли в Управлінні патрульної поліції в Харківській області. Копи зафіксували 10 випадків керування у стані сп’яніння, виявили дві особи з наркотичними речовинами та опрацювали три дорожньо-транспортні пригоди.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Січня 2025 в 11:04;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулої доби копи зупинили 27 водіїв з ознаками сп’яніння, які керували транспортними засобами, повідомляють в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.".