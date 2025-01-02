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Сколько пьяных водителей поймали копы на дорогах Харьковщины 1 января

Общество 11:04   02.01.2025
Виктория Яковенко
Сколько пьяных водителей поймали копы на дорогах Харьковщины 1 января Фото: Управление патрульной полиции в Харьковской области

За прошедшие сутки копы остановили 27 водителей с признаками опьянения, управлявших транспортными средствами, сообщают в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

«К счастью, нетрезвое путешествие этих водителей закончилось остановкой патрульными полицейскими. На всех них составлены соответствующие административные материалы, которые будут переданы в суд», — отметили правоохранители.

Напомним, в новогоднюю ночь копы имели 178 вызовов, сообщали в Управлении патрульной полиции в Харьковской области. Копы зафиксировали 10 случаев управления в состоянии опьянения, обнаружили два человека с наркотическими веществами и проработали три дорожно-транспортных происшествия.

Читайте также: Нарушали ли харьковчане порядок в новогоднюю ночь, рассказали в полиции

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 2 января 2025 в 11:04;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За прошедшие сутки копы остановили 27 водителей с признаками опьянения, управлявших транспортными средствами, сообщают в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.".