Сколько пьяных водителей поймали копы на дорогах Харьковщины 1 января

За прошедшие сутки копы остановили 27 водителей с признаками опьянения, управлявших транспортными средствами, сообщают в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

«К счастью, нетрезвое путешествие этих водителей закончилось остановкой патрульными полицейскими. На всех них составлены соответствующие административные материалы, которые будут переданы в суд», — отметили правоохранители.

Напомним, в новогоднюю ночь копы имели 178 вызовов, сообщали в Управлении патрульной полиции в Харьковской области. Копы зафиксировали 10 случаев управления в состоянии опьянения, обнаружили два человека с наркотическими веществами и проработали три дорожно-транспортных происшествия.