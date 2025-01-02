П’ять атак та удари КАБ: Генштаб ЗСУ про ситуацію на Харківщині

Українські воїни за сьогодні відбили дві атаки в районі Вовчанська на Харківському напрямку, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив три штурмових дії неподалік Западного, Дворічної та Кругляківки. Один бій закінчився, ще два – тривають.

КАБами ворог вдарив по населених пунктах Піщане та Іванівка. Також супротивник обстріляв Тимофіїївку.

Загалом, від початку доби відбулося 72 бойових зіткнення, додали у Генштабі.