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П’ять атак та удари КАБ: Генштаб ЗСУ про ситуацію на Харківщині

Фронт 16:31   02.01.2025
Вікторія Яковенко
П’ять атак та удари КАБ: Генштаб ЗСУ про ситуацію на Харківщині Фото: Генштаб ЗСУ

Українські воїни за сьогодні відбили дві атаки в районі Вовчанська на Харківському напрямку, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив три штурмових дії неподалік Западного, Дворічної та Кругляківки. Один бій закінчився, ще два – тривають.

КАБами ворог вдарив по населених пунктах Піщане та Іванівка. Також супротивник обстріляв Тимофіїївку.

Загалом, від початку доби відбулося 72 бойових зіткнення, додали у Генштабі.

Читайте також: 300 окупантів ліквідували за грудень харківські воїни – інфографіка 92-ї ОШБр

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Січня 2025 в 16:31;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Українські воїни за сьогодні відбили дві атаки в районі Вовчанська на Харківському напрямку, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.".