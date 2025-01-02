П’ять атак та удари КАБ: Генштаб ЗСУ про ситуацію на Харківщині
Фото: Генштаб ЗСУ
Українські воїни за сьогодні відбили дві атаки в районі Вовчанська на Харківському напрямку, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.
На Куп’янському напрямку ворог здійснив три штурмових дії неподалік Западного, Дворічної та Кругляківки. Один бій закінчився, ще два – тривають.
КАБами ворог вдарив по населених пунктах Піщане та Іванівка. Також супротивник обстріляв Тимофіїївку.
Загалом, від початку доби відбулося 72 бойових зіткнення, додали у Генштабі.
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- Категорії: Фронт, Харків; Теги: атаки, Генштаб ЗСУ, КАБ, купянское направление, Харьковское направление;
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Січня 2025 в 16:31;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Українські воїни за сьогодні відбили дві атаки в районі Вовчанська на Харківському напрямку, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.".