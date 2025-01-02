Пять атак и удары КАБ: Генштаб ВСУ о ситуации на Харьковщине
Фото: Генштаб ВСУ
Украинские воины сегодня отбили две атаки в районе Волчанска на Харьковском направлении, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.
На Купянском направлении враг совершил три штурмовых действия недалеко от Западного, Двуречной и Кругляковки. Один бой закончился, еще два – продолжаются.
КАБами враг ударил по населенным пунктам Песчаное и Ивановка. Также противник обстрелял Тимофеевку.
Всего с начала суток произошло 72 боевых столкновения, добавили в Генштабе.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: атаки, Генштаб ВСУ, КАБ, купянское направление, Харьковское направление;
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- • Дата публикации материала: 2 января 2025 в 16:31;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Украинские воины сегодня отбили две атаки в районе Волчанска на Харьковском направлении, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.".