Пять атак и удары КАБ: Генштаб ВСУ о ситуации на Харьковщине

Украинские воины сегодня отбили две атаки в районе Волчанска на Харьковском направлении, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Купянском направлении враг совершил три штурмовых действия недалеко от Западного, Двуречной и Кругляковки. Один бой закончился, еще два – продолжаются.

КАБами враг ударил по населенным пунктам Песчаное и Ивановка. Также противник обстрелял Тимофеевку.

Всего с начала суток произошло 72 боевых столкновения, добавили в Генштабе.