Эвакуация продолжается: полицейские призывают жителей области выезжать
О результатах эвакуации за 3 января рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
«3 января работники сектора полицейской деятельности № 1 Изюмского РУП вывезли пятерых жителей из села Пески-Радьковские Боровской поселковой территориальной громады», – написали копы.
Полицейские также в очередной раз призывали жителей прифронтовых областей эвакуироваться в безопасные места. Копы также напомнили, что желающие выехать, могут обратиться за помощью на «горячую линию» по вопросам эвакуации по телефону 0-800-33-92-91, спецлинию полиции «102» или в ближайшие отделения полиции.
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: полиция, харьковщина, эвакуация;
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- • Дата публикации материала: 3 января 2025 в 21:36;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О результатах эвакуации за 3 января рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.".