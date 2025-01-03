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Эвакуация продолжается: полицейские призывают жителей области выезжать

Украина 21:36   03.01.2025
Николь Костенко-Лагутина
Эвакуация продолжается: полицейские призывают жителей области выезжать

О результатах эвакуации за 3 января рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«3 января работники сектора полицейской деятельности № 1 Изюмского РУП вывезли пятерых жителей из села Пески-Радьковские Боровской поселковой территориальной громады», – написали копы.

эвакуация

Полицейские также в очередной раз призывали жителей прифронтовых областей эвакуироваться в безопасные места. Копы также напомнили, что желающие выехать, могут обратиться за помощью на «горячую линию» по вопросам эвакуации по телефону 0-800-33-92-91, спецлинию полиции «102» или в ближайшие отделения полиции.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 3 января 2025 в 21:36;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О результатах эвакуации за 3 января рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.".