Евакуація продовжується: поліцейські закликають мешканців області виїжджати
Про результати евакуації за 3 січня розповіли у ГУ Нацполіції у Харківській області.
“3 січня працівники сектору поліцейської діяльності № 1 Ізюмського РУП вивезли п’ятьох мешканців з села Піски-Радьківські Борівської селищної територіальної громади“, – написали копи.
Поліцейські також вкотре закликали мешканців прифронтових областей евакуюватись у безпечні місця. Копи нагадали, що охочі виїхати можуть звернутися за допомогою на “гарячу лінію” з питань евакуації за телефоном 0-800-33-92-91, спецлінію поліції «102» або в найближчі відділення поліції.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Січня 2025 в 21:36;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про результати евакуації за 3 січня розповіли у ГУ Нацполіції у Харківській області.".