Евакуація продовжується: поліцейські закликають мешканців області виїжджати

Про результати евакуації за 3 січня розповіли у ГУ Нацполіції у Харківській області.

“3 січня працівники сектору поліцейської діяльності № 1 Ізюмського РУП вивезли п’ятьох мешканців з села Піски-Радьківські Борівської селищної територіальної громади“, – написали копи.

Поліцейські також вкотре закликали мешканців прифронтових областей евакуюватись у безпечні місця. Копи нагадали, що охочі виїхати можуть звернутися за допомогою на “гарячу лінію” з питань евакуації за телефоном 0-800-33-92-91, спецлінію поліції «102» або в найближчі відділення поліції.