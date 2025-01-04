Капитан, причастный к удару по селу Гроза, при смерти вследствие взрыва — ГУР

Капитан Константин Нагайко, причастный к удару ракетой «Искандер» по селу Гроза Харьковской области 5 октября 2023 года, находится в критическом состоянии в результате взрыва, информирует Главное управление разведки Минобороны.

В украинской разведке сообщили, что командир батареи дивизиона 112-й ракетной бригады 1-й танковой армии западного военного округа ВС РФ (в/ч 03333) 3 января оказался в эпицентре взрыва в городе Шуя Ивановской области.

«Он был на дежурстве в своей воинской части, а теперь — при смерти. У Нагайко множественные осколочные поражения фактически всех органов, в том числе мозга — ему сделали трепанацию черепа… В российской 112-й ракетной бригаде ходят удрученные слухи, что шансов у 29-летнего российского убийцы почти нет. Его состояние — критическое… ГУР МОУ напоминает: за каждое военное преступление против украинского народа будет справедливое возмездие!» — говорится в публикации.

По данным разведки, Нагайко причастен к ударам баллистическими ракетами «Искандер» по гражданским и военным объектам в Сумской и Харьковской областях.

Напомним, днем 5 октября 2023 года россияне обстреляли кафе в селе Гроза Купянского района. В помещении, по данным облпрокуратуры, гражданские — преимущественно женщины и пожилые люди — собирались на поминки перезахороненного в населенном пункте военного — местного жителя. Министр МВД Игорь Клименко сообщил, что удар нанесли ракетой «Искандер», и он был максимально точным. По данным ГУР МОУ, погибли 59 гражданских, среди которых восьмилетний мальчик. Начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов назвал имена жертв.

11 октября 2023 года в СБУ заявили, что определили наводчиков удара по Грозе. Подозревают двоих местных жителей, сотрудничавших с оккупантами и после освобождения выехавших в РФ, — бывшего полицейского Владимира Мамона и его младшего брата Дмитрия. Силовики опубликовали переписку Мамонов.