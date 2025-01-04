Капітан, причетний до удару по селу Гроза, при смерті внаслідок вибуху – ГУР
Капітан Константін Наґайко, причетний до удару ракетою “Іскандер” по селу Гроза Харківської області 5 жовтня 2023 року, перебуває у критичному стані внаслідок вибуху, інформує Головне управління розвідки Міноборони.
В українській розвідці повідомили, що командир батареї дивізіону 112-ї ракетної бригади 1-ї танкової армії західного воєнного округу ЗС РФ (в/ч 03333) 3 січня опинився в епіцентрі вибуху у місті Шуя Івановської області.
«Він перебував на чергуванні у своїй військовій частині, а тепер — при смерті. У Наґайка множинні уламкові ураження фактично усіх органів, зокрема мозку — йому зробили трепанацію черепа… У російській 112-й ракетній бригаді ходять пригнічені чутки, що шансів у 29-річного російського вбивці майже немає. Його стан — критичний… ГУР МОУ нагадує: за кожен воєнний злочин проти українського народу буде справедлива відплата!» – йдеться у публікації.
За даними розвідки, Нагайко причетний до ударів балістичними ракетами “Іскандер” по цивільних та військових об’єктах у Сумській та Харківській областях.
Нагадаємо, вдень 5 жовтня 2023 року росіяни обстріляли кафе в селі Гроза Куп’янського району. У приміщенні, за даними облпрокуратури, цивільні — переважно жінки та люди похилого віку — збиралися на поминки перепохованого в населеному пункті військового — місцевого жителя. Міністр МВС Ігор Клименко повідомив, що удару завдали ракетою «Іскандер», і він був максимально точним. За даними ГУР МОУ, загинули 59 цивільних, серед яких восьмирічний хлопчик. Начальник слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов назвав імена жертв.
11 жовтня 2023 року у СБУ заявили, що визначили навідників удару по Грозі. Підозрюють двох місцевих жителів, які співпрацювали з окупантами та після визволення села виїхали у РФ, — колишнього поліцейського Володимира Мамона та його молодшого брата Дмитра. Силовики опублікували листування Мамонів.
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Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Капітан Константін Наґайко, причетний до удару ракетою “Іскандер” по селу Гроза Харківської області 5 жовтня 2023 року, перебуває у критичному стані внаслідок вибуху.".