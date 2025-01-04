Live
  • Сб 04.01.2025
  • Харків  -1°С
  • USD 42.04
  • EUR 43.38

Капітан, причетний до удару по селу Гроза, при смерті внаслідок вибуху – ГУР

Події 16:30   04.01.2025
Олена Нагорна
Капітан, причетний до удару по селу Гроза, при смерті внаслідок вибуху – ГУР Фото: ГУР МОУ

Капітан Константін Наґайко, причетний до удару ракетою “Іскандер” по селу Гроза Харківської області 5 жовтня 2023 року, перебуває у критичному стані внаслідок вибуху, інформує Головне управління розвідки Міноборони.

В українській розвідці повідомили, що командир батареї дивізіону 112-ї ракетної бригади 1-ї танкової армії західного воєнного округу ЗС РФ (в/ч 03333) 3 січня опинився в епіцентрі вибуху у місті Шуя Івановської області.

«Він перебував на чергуванні у своїй військовій частині, а тепер — при смерті. У Наґайка множинні уламкові ураження фактично усіх органів, зокрема мозку — йому зробили трепанацію черепа… У російській 112-й ракетній бригаді ходять пригнічені чутки, що шансів у 29-річного російського вбивці майже немає. Його стан — критичний… ГУР МОУ нагадує: за кожен воєнний злочин проти українського народу буде справедлива відплата!» – йдеться у публікації.

За даними розвідки, Нагайко причетний до ударів балістичними ракетами “Іскандер” по цивільних та військових об’єктах у Сумській та Харківській областях.

Нагадаємо, вдень 5 жовтня 2023 року росіяни обстріляли кафе в селі Гроза Куп’янського району. У приміщенні, за даними облпрокуратури, цивільні — переважно жінки та люди похилого віку — збиралися на поминки перепохованого в населеному пункті військового — місцевого жителя. Міністр МВС Ігор Клименко повідомив, що удару завдали ракетою «Іскандер», і він був максимально точним. За даними ГУР МОУ, загинули 59 цивільних, серед яких восьмирічний хлопчик. Начальник слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов назвав імена жертв.

11 жовтня 2023 року у СБУ заявили, що визначили навідників удару по Грозі. Підозрюють двох місцевих жителів, які співпрацювали з окупантами та після визволення села виїхали у РФ, — колишнього поліцейського Володимира Мамона та його молодшого брата Дмитра. Силовики опублікували листування Мамонів.

Читайте також: Роковини кривавого удару РФ по Грозі на Харківщині: що відомо про трагедію

Автор: Олена Нагорна
Популярно
На півночі Харківщини триває бій, ворог бив з авіації та артилерії – Генштаб
На півночі Харківщини триває бій, ворог бив з авіації та артилерії – Генштаб
04.01.2025, 16:58
Зіркове небо здивує: харківський астроном про унікальні явища 2025 року
Зіркове небо здивує: харківський астроном про унікальні явища 2025 року
03.01.2025, 20:15
Порятунок чотирилапого на Богодухівщині: у ДСНС показали відео операції
Порятунок чотирилапого на Богодухівщині: у ДСНС показали відео операції
03.01.2025, 15:31
Капітан, причетний до удару по селу Гроза, при смерті внаслідок вибуху – ГУР
Капітан, причетний до удару по селу Гроза, при смерті внаслідок вибуху – ГУР
04.01.2025, 16:30
Чи справді дорожні камери вже штрафують за відсутність страховки на авто
Чи справді дорожні камери вже штрафують за відсутність страховки на авто
04.01.2025, 15:02
Новини Харкова – головне за 4 січня: обстріли Куп’янщини, відплата за Грозу
Новини Харкова – головне за 4 січня: обстріли Куп’янщини, відплата за Грозу
04.01.2025, 17:04

Новини за темою:

09:45
Харків під масованим ракетним обстрілом: пожежі через удари (доповнено)
23:55
«Шахед» влетів у багатоповерхівку в Салтівському районі: шестеро постраждалих
19:28
Здетонував невідомий предмет: літня жінка дістала поранень під Харковом
12:39
Вибухи в Харкові: «прильоти» у Київському районі та в області, є постраждала
19:59
Вибух пролунав у Харкові ввечері: поліція повідомила, що спрацював пристрій

Ви читали новину: «Капітан, причетний до удару по селу Гроза, при смерті внаслідок вибуху – ГУР»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 4 Січня 2025 в 16:30;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Капітан Константін Наґайко, причетний до удару ракетою “Іскандер” по селу Гроза Харківської області 5 жовтня 2023 року, перебуває у критичному стані внаслідок вибуху.".