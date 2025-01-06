«Бусификация» стала словом 2024 года, обойдя «СОЧ», «популизм» и «квадроберов»

«Бусификация» — слово 2024 года в Украине по версии словаря современного украинского языка и сленга «Мыслово».

Как объясняют на сайте проекта, неологизм указывает на проблемы с мобилизацией, когда количественные показатели преобладают над качественными, а права человека (иногда вместе со здравым смыслом) отходят на второй план.

«Слово образовано от корня «бус» в значении «микроавтобус» и суффиксоида «-ификация», который указывает на действие, преобразование (от лат. facio — делаю) по тому же принципу, что и «русификация» или «верификация», — пишет словарь «Мыслово».

Среди других претендентов на звание слова года были такие:

— СОЧ (самовольное оставление части) — из-за неэффективной организации и управления войсками, в том числе и бусификации, СЗЧ приобрело в прошлом году массовый и угрожающий характер;

— Курская операция — как самая успешная украинская военная операция прошлого года, которая всколыхнула мировое инфопространство и подтвердила субъектность Украины;

— усталость — как закономерный результат войны на истощение, которую ведет против Украины РФ;

— переговоры — желание переговоров с целью достижения перемирия или замораживания как результат истощения от войны;

— МСЭК (медико-социальная экспертная комиссия) — скандал с МСЭК и прокурорами как показатель институционализированной коррупции в Украине;

— популизм — в связи с программами «национальный кэшбек» и «тысяча Зеленского» и началом разговоров о выборах;

— Магура — морской дрон, как символ развития беспилотных систем, который изменил баланс сил в Черном море;

— лалохезия (использование ругани для снятия боли или стресса) — слово стало одним из самых посещаемых в словаре, что иллюстрирует ситуацию нормализации использования ненормативной лексики во время войны;

— квадроберы (представители детской субкультуры, копирующие животных) — это течение стало в Украине наиболее заметным культурным трендом ушедшего года.

Словарь «Мыслово» был создан в 2012 году с целью фиксации неологизмов, сленга и других проявлений современного украинского языка. Слова и определения к ним присылают пользователи.

Ранее словами года были выбраны: 2023: мобилизация; 2022: русский военный корабль, иди на х*й; 2021: вакцина; 2020: коронавирус; 2019: диджитализация; 2018: томос; 2017: безвиз; 2016: коррупция; 2015: блокада; 2014: киборги; 2013: евромайдан.