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«Бусификация» стала словом 2024 года, обойдя «СОЧ», «популизм» и «квадроберов»

Общество 19:02   06.01.2025
Елена Нагорная
«Бусификация» стала словом 2024 года, обойдя «СОЧ», «популизм» и «квадроберов» Фото: focus.ua

«Бусификация» — слово 2024 года в Украине по версии словаря современного украинского языка и сленга «Мыслово».

Как объясняют на сайте проекта, неологизм указывает на проблемы с мобилизацией, когда количественные показатели преобладают над качественными, а права человека (иногда вместе со здравым смыслом) отходят на второй план.

«Слово образовано от корня «бус» в значении «микроавтобус» и суффиксоида «-ификация», который указывает на действие, преобразование (от лат. facio — делаю) по тому же принципу, что и «русификация» или «верификация», — пишет словарь «Мыслово».

Среди других претендентов на звание слова года были такие:
СОЧ (самовольное оставление части) — из-за неэффективной организации и управления войсками, в том числе и бусификации, СЗЧ приобрело в прошлом году массовый и угрожающий характер;
— Курская операция — как самая успешная украинская военная операция прошлого года, которая всколыхнула мировое инфопространство и подтвердила субъектность Украины;
усталость — как закономерный результат войны на истощение, которую ведет против Украины РФ;
— переговоры — желание переговоров с целью достижения перемирия или замораживания как результат истощения от войны;
— МСЭК (медико-социальная экспертная комиссия) — скандал с МСЭК и прокурорами как показатель институционализированной коррупции в Украине;
популизм — в связи с программами «национальный кэшбек» и «тысяча Зеленского» и началом разговоров о выборах;
— Магура — морской дрон, как символ развития беспилотных систем, который изменил баланс сил в Черном море;
лалохезия (использование ругани для снятия боли или стресса) — слово стало одним из самых посещаемых в словаре, что иллюстрирует ситуацию нормализации использования ненормативной лексики во время войны;
квадроберы (представители детской субкультуры, копирующие животных) — это течение стало в Украине наиболее заметным культурным трендом ушедшего года.

Словарь «Мыслово» был создан в 2012 году с целью фиксации неологизмов, сленга и других проявлений современного украинского языка. Слова и определения к ним присылают пользователи.

Ранее словами года были выбраны: 2023: мобилизация; 2022: русский военный корабль, иди на х*й; 2021: вакцина; 2020: коронавирус; 2019: диджитализация; 2018: томос; 2017: безвиз; 2016: коррупция; 2015: блокада; 2014: киборги; 2013: евромайдан.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 6 января 2025 в 19:02;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "«Бусификация» — слово 2024 года в Украине по версии словаря современного украинского языка и сленга «Мыслово».".