«Бусификация» стала словом 2024 года, обойдя «СОЧ», «популизм» и «квадроберов»
«Бусификация» — слово 2024 года в Украине по версии словаря современного украинского языка и сленга «Мыслово».
Как объясняют на сайте проекта, неологизм указывает на проблемы с мобилизацией, когда количественные показатели преобладают над качественными, а права человека (иногда вместе со здравым смыслом) отходят на второй план.
«Слово образовано от корня «бус» в значении «микроавтобус» и суффиксоида «-ификация», который указывает на действие, преобразование (от лат. facio — делаю) по тому же принципу, что и «русификация» или «верификация», — пишет словарь «Мыслово».
Среди других претендентов на звание слова года были такие:
— СОЧ (самовольное оставление части) — из-за неэффективной организации и управления войсками, в том числе и бусификации, СЗЧ приобрело в прошлом году массовый и угрожающий характер;
— Курская операция — как самая успешная украинская военная операция прошлого года, которая всколыхнула мировое инфопространство и подтвердила субъектность Украины;
— усталость — как закономерный результат войны на истощение, которую ведет против Украины РФ;
— переговоры — желание переговоров с целью достижения перемирия или замораживания как результат истощения от войны;
— МСЭК (медико-социальная экспертная комиссия) — скандал с МСЭК и прокурорами как показатель институционализированной коррупции в Украине;
— популизм — в связи с программами «национальный кэшбек» и «тысяча Зеленского» и началом разговоров о выборах;
— Магура — морской дрон, как символ развития беспилотных систем, который изменил баланс сил в Черном море;
— лалохезия (использование ругани для снятия боли или стресса) — слово стало одним из самых посещаемых в словаре, что иллюстрирует ситуацию нормализации использования ненормативной лексики во время войны;
— квадроберы (представители детской субкультуры, копирующие животных) — это течение стало в Украине наиболее заметным культурным трендом ушедшего года.
Словарь «Мыслово» был создан в 2012 году с целью фиксации неологизмов, сленга и других проявлений современного украинского языка. Слова и определения к ним присылают пользователи.
Ранее словами года были выбраны: 2023: мобилизация; 2022: русский военный корабль, иди на х*й; 2021: вакцина; 2020: коронавирус; 2019: диджитализация; 2018: томос; 2017: безвиз; 2016: коррупция; 2015: блокада; 2014: киборги; 2013: евромайдан.
Читайте также: О “бусификации” в Харькове высказался омбудсмен Лубинец (видео)
Новости по теме:
- Категории: Общество, Украина; Теги: мобилизация, слово, украинский язык;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: ««Бусификация» стала словом 2024 года, обойдя «СОЧ», «популизм» и «квадроберов»»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 6 января 2025 в 19:02;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "«Бусификация» — слово 2024 года в Украине по версии словаря современного украинского языка и сленга «Мыслово».".