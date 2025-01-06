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“Бусифікація” стала словом року, обійшовши “СЗЧ”, “популізм” і “квадроберів”

Суспільство 19:02   06.01.2025
Олена Нагорна
“Бусифікація” стала словом року, обійшовши “СЗЧ”, “популізм” і “квадроберів” Фото: focus.ua

“Бусифікація” – слово 2024 року в Україні за версією словника сучасної української мови та сленгу “Мислово”.

Як пояснюють на сайті проєкту, неологізм вказує на проблеми з мобілізацією, коли кількісні показники переважають над якісними, а права людини (іноді разом зі здоровим глуздом) відходять на другий план.

“Слово утворене від кореня “бус” у значенні “мікроавтобус” та суфіксоїда “-іфікація”, який вказує на дію, перетворення (від лат. facio — роблю) за тим самим принципом, що і “русифікація” або “верифікація”, – пише “Мислово”.

Серед інших претендентів на звання слова року були такі:
– СЗЧ (самовільне залишення частини) — через неефективну організацію і управління військами, зокрема і бусифікацію, СЗЧ набуло торік масового та загрозливого характеру;
– Курська операція — як найуспішніша українська військова операція минулого року, яка сколихнула світовий інфопростір та підтвердила суб’єктність України;
– втома — як закономірний результат війни на виснаження, яку веде проти України РФ;
– переговори — бажання переговорів з метою досягнення перемир’я чи заморожування як результат виснаження від війни;
– МСЕК (медико-соціальна експертна комісія) — скандал з МСЕК та прокурорами як показник інституціоналізованої корупції в Україні;
– популізм — у зв’язку з програмами “національний кешбек” та “тисяча Зеленського” та початком розмов про вибори;
– Магура — морський дрон, як символ розвитку безпілотних систем, який змінив баланс сил у Чорному морі;
– лалохезія (використання лайки для зняття болю або стресу) — слово стало одним з найвідвідуваніших у словнику, що ілюструє ситуацію нормалізації використання ненормативної лексики під час війни;
– квадробери (представники дитячої субкультури, які копіюють тварин) — ця течія стала в Україні найбільш помітним культурним трендом року, що минув.

Словник «Мислово» був створений у 2012 році з метою фіксації неологізмів, сленгу та інших проявів сучасної української мови. Слова та визначення до них надсилають користувачі.

Раніше словами року були обрані: 2023: мобілізація; 2022: русский военный корабль, иди на х*й; 2021: вакцина; 2020: коронавірус; 2019: диджиталізація; 2018: томос; 2017: безвіз; 2016: корупція; 2015: блокада; 2014: кіборги; 2013: євромайдан.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Січня 2025 в 19:02;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "“Бусифікація” – слово 2024 року в Україні за версією словника сучасної української мови та сленгу “Мислово”.".