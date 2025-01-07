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В Харькове в среду два трамвая изменят маршрут, один – не будет курсировать

Транспорт 16:19   07.01.2025
Виктория Яковенко
В Харькове в среду два трамвая изменят маршрут, один – не будет курсировать Фото: Харьковский горсовет

Движение трамваев на улице Москалевской, на участке от улицы Гольдберговской до разворотного круга «Новожаново», а также на улице Николая Бажана будет прекращено с 9:00 до 15:30 8 января.

Причина – ремонт трамвайного пути, сообщили в Харьковском горсовете.

В этот период трамваи будут курсировать следующим образом:

№3 (часть 1): разворотный круг «Залютино» – ул. Полтавский Шлях – площадь Сергеевская – площадь Павловская – ул. Университетская – ул. Грековская – пер. Рыбасовский – ул. Гольдберговская – ул. Москалевская – бул. Гончаровский – ул. Полтавский Шлях – разворотный круг «Залютино»;

№3 (часть 2): разворотный круг «Залютино» – ул. Полтавский Шлях – бул. Гончаровский – ул. Москалевская – ул. Гольдберговская – пер. Рыбасовский – ул. Грековская – ул. Университетская – площадь Павловская – площадь Сергеевская – ул. Полтавский Шлях – разворотный круг «Залютино»;

№27 (часть 1): разворотный круг «Салтовское» – пр. Тракторостроителей – ул. Нескоренных – ул. Академика Павлова – пр. Героев Харькова – площадь Защитников Украины – ул. Молочная – ул. Гольдберговская – пер. Рыбасовский – ул. Грековская – ул. Университетская – площадь Павловская – площадь Конституции – пр. Героев Харькова – ул. Академика Павлова – ул. Нескоренных – пр. Тракторостроителей – разворотный круг «Салтовское»;

№27 (часть 2): разворотный круг «Салтовское» – пр. Тракторостроителей – ул. Нескоренных – ул. Академика Павлова – пр. Героев Харькова – площадь Конституции – площадь Павловская – ул. Университетская – ул. Грековская – пер. Рыбасовский – ул. Гольдберговская – ул. Молочная – пр. Героев Харькова – ул. Академика Павлова – ул. Нескоренных – пр. Тракторостроителей – разворотный круг «Салтовское».

Трамвай №7 не будет курсировать.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 7 января 2025 в 16:19;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Движение трамваев на улице Москалевской, на участке от улицы Гольдберговской до разворотного круга «Новожаново», а также на улице Николая Бажана будет прекращено с 9:00 до 15:30.".