Live
  • Вт 07.01.2025
  • Харків  +3°С
  • USD 42.2
  • EUR 43.91

У Харкові в середу два трамваї змінять маршрут, один – не курсуватиме

Транспорт 16:19   07.01.2025
Вікторія Яковенко
У Харкові в середу два трамваї змінять маршрут, один – не курсуватиме Фото: Харківська міськрада

Рух трамваїв на вулиці Москалівській, на ділянці від вулиці Гольдбергівської до розворотного кола «Новожанове», а також на вулиці Миколи Бажана буде припинений з 9:00 до 15:30 8 січня.

Причина – ремонт трамвайної колії, повідомили у Харківській міськраді.

У цей період трамваї курсуватимуть так:

№3 (частина 1): розворотне коло «Залютине» – вул. Полтавський Шлях – майдан Сергіївський – майдан Павлівський – вул. Університетська – вул. Греківська – пров. Рибасівський – вул. Гольдбергівська – вул. Москалівська – бул. Гончарівський – вул. Полтавський Шлях –  розворотне коло  «Залютине»;

№3 (частина 2): розворотне коло «Залютине» – вул. Полтавський Шлях – бул. Гончарівський – вул. Москалівська – вул. Гольдбергівська – пров. Рибасівський – вул. Греківська – вул. Університетська – майдан Павлівський – майдан Сергіївський – вул. Полтавський Шлях –  розворотне коло «Залютине»;

№27 (частина 1): розворотне коло «Салтівське» – пр. Тракторобудівників – вул. Нескорених – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – майдан Захисників України – вул. Молочна – вул. Гольдбергівська – пров. Рибасівський – вул. Греківська – вул. Університетська – майдан Павлівський – майдан Конституції – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – вул. Нескорених – пр. Тракторобудівників –  розворотне коло «Салтівське»;

№27 (частина 2): розворотне коло «Салтівське» – пр. Тракторобудівників – вул. Нескорених – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – майдан Конституції – майдан Павлівський – вул. Університетська – вул. Греківська – пров. Рибасівський – вул. Гольдбергівська – вул. Молочна – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – вул. Нескорених – пр. Тракторобудівників –  розворотне коло «Салтівське».

Трамвай №7 не курсуватиме.

Читайте також: Весь транспорт – до єдиної гами: у метро Харкова почали перефарбовувати поїзди

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
У Харкові в середу два трамваї змінять маршрут, один – не курсуватиме
У Харкові в середу два трамваї змінять маршрут, один – не курсуватиме
07.01.2025, 16:19
Наступ РФ у районі Лозової прокоментували в ISW
Наступ РФ у районі Лозової прокоментували в ISW
07.01.2025, 07:59
Порятунок чотирилапого на Богодухівщині: у ДСНС показали відео операції
Порятунок чотирилапого на Богодухівщині: у ДСНС показали відео операції
03.01.2025, 15:31
“Звертаюся до харків’ян, які знаходяться у місті”: про що попередив Терехов
“Звертаюся до харків’ян, які знаходяться у місті”: про що попередив Терехов
07.01.2025, 09:39
Підземна лікарня у Харкові: на 2025-й з держбюджету передбачили 89 млн грн
Підземна лікарня у Харкові: на 2025-й з держбюджету передбачили 89 млн грн
07.01.2025, 15:42
За рік харків’яни отримали понад 780 млн грн на ремонт пошкодженого житла
За рік харків’яни отримали понад 780 млн грн на ремонт пошкодженого житла
07.01.2025, 15:06

Новини за темою:

15:06
За рік харків’яни отримали понад 780 млн грн на ремонт пошкодженого житла
12:36
Харків’янам пропонують роботу: вакансії є у департаменті міськради
09:36
У мерії підбили підсумки вчорашніх ударів безпілотників по Харкову
11:16
Харків’янам пропонують безкоштовно пройти комп’ютерну томографію – де та як
21:23
У Харкові автобус №33 їздитиме іншим маршрутом до 30 грудня: причина

Ви читали новину: «У Харкові в середу два трамваї змінять маршрут, один – не курсуватиме»; з категорії Транспорт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 7 Січня 2025 в 16:19;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рух трамваїв на вулиці Москалівській, на ділянці від вулиці Гольдбергівської до розворотного кола «Новожанове», а також на вулиці Миколи Бажана буде припинений з 9:00 до 15:30.".