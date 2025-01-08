Бои идут вблизи Волчанска, враг активно атакует на Купянщине: ГШ на 16:00
Фото: Генштаб ВСУ
Четыре раза с начала суток штурмовали ВС РФ на Харьковском направлении и восемь – на Купянском направлении, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.
На Харьковском направлении в районе Волчанска идут бои.
На Купянском направлении противник восемь раз активно шел на позиции украинских подразделений в районах Голубовки, Загрызово и в направлении Петропавловки. Шесть вражеских атак продолжаются до сих пор.
Всего с начала суток произошло 111 боевых столкновений.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: война, Генштаб ВСУ, купянское направление, фронт, Харьковское направление;
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- • Дата публикации материала: 8 января 2025 в 16:34;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Четыре раза с начала суток штурмовали ВС РФ на Харьковском направлении и восемь – на Купянском направлении, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.".