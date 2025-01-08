Бои идут вблизи Волчанска, враг активно атакует на Купянщине: ГШ на 16:00

Четыре раза с начала суток штурмовали ВС РФ на Харьковском направлении и восемь – на Купянском направлении, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.

На Харьковском направлении в районе Волчанска идут бои.

На Купянском направлении противник восемь раз активно шел на позиции украинских подразделений в районах Голубовки, Загрызово и в направлении Петропавловки. Шесть вражеских атак продолжаются до сих пор.

Всего с начала суток произошло 111 боевых столкновений.