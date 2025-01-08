Бої йдуть поблизу Вовчанська, ворог активно атакує на Куп’янщині: ГШ на 16:00
Фото: Генштаб ЗСУ
Чотири рази від початку доби штурмували ЗС РФ на Харківському напрямку та вісім – на Куп’янському напрямку, інформує Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.
На Харківському напрямку в районі Вовчанська точаться бої.
На Куп’янському напрямку супротивник вісім разів активно йшов на позиції українських підрозділів у районах Голубівки, Загризового та в напрямку Петропавлівки. Шість ворожих атак тривають дотепер.
Загалом, від початку доби відбулося 111 бойових зіткнень.
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- Категорії: Фронт, Харків; Теги: війна, Генштаб ЗСУ, купянское направление, фронт, Харьковское направление;
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Січня 2025 в 16:34;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чотири рази від початку доби штурмували ЗС РФ на Харківському напрямку та вісім – на Куп’янському напрямку, інформує Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.".