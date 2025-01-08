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Бої йдуть поблизу Вовчанська, ворог активно атакує на Куп’янщині: ГШ на 16:00

Фронт 16:34   08.01.2025
Вікторія Яковенко
Бої йдуть поблизу Вовчанська, ворог активно атакує на Куп’янщині: ГШ на 16:00 Фото: Генштаб ЗСУ

Чотири рази від початку доби штурмували ЗС РФ на Харківському напрямку та вісім – на Куп’янському напрямку, інформує Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.

На Харківському напрямку в районі Вовчанська точаться бої.

На Куп’янському напрямку супротивник вісім разів активно йшов на позиції українських підрозділів у районах Голубівки, Загризового та в напрямку Петропавлівки. Шість ворожих атак тривають дотепер.

Загалом, від початку доби відбулося 111 бойових зіткнень.

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Автор: Вікторія Яковенко
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Ви читали новину: «Бої йдуть поблизу Вовчанська, ворог активно атакує на Куп’янщині: ГШ на 16:00»; з категорії Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Січня 2025 в 16:34;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чотири рази від початку доби штурмували ЗС РФ на Харківському напрямку та вісім – на Куп’янському напрямку, інформує Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.".