Бої йдуть поблизу Вовчанська, ворог активно атакує на Куп’янщині: ГШ на 16:00

Чотири рази від початку доби штурмували ЗС РФ на Харківському напрямку та вісім – на Куп’янському напрямку, інформує Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.

На Харківському напрямку в районі Вовчанська точаться бої.

На Куп’янському напрямку супротивник вісім разів активно йшов на позиції українських підрозділів у районах Голубівки, Загризового та в напрямку Петропавлівки. Шість ворожих атак тривають дотепер.

Загалом, від початку доби відбулося 111 бойових зіткнень.