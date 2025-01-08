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Де на Куп’янщині спокійно, а де – ситуація критична: інформація DeepState

Фронт 12:14   08.01.2025
Вікторія Яковенко
Де на Куп’янщині спокійно, а де – ситуація критична: інформація DeepState Скриншот

Українські війська стабілізували ситуацію в районі населених пунктів Кругляківка та Колісниківка на Харківщині. А от поблизу села Лозова обстановка – критична, повідомляють аналітики проєкту DeepState.

«На сьогодні і вже доволі довгий час в районі населених пунктів Кругляківка та Колісниківка ситуація доволі спокійна, СОУ вдалося стабілізувати обстановку та не дати московитам розширювати зону контролю вздовж Осколу», – зазначили аналітики.

За їхніми даними, не вдалося ворогу закріпитись навіть після масованого механізованого штурму на Загризове. Українські воїни знищили як техніку, так і особовий склад ЗС РФ.

«Більш критичною є ситуація біля Лозової, на яку ворог постійно здійснював тиск, окупував і намагається продовжувати розвивати свій успіх. Так само важко зараз в районі Першотравневого, де противник не припиняє свій тиск в напрямку Копанок», – додали у DeepState.

Відео: робота бійців 1 БрОП «Буревій» на південних околицях Колісниківки/ DeepState

Нагадаємо, автори проєкту Deep State 7 січня оновили карту бойових дій на Харківщині, вказавши, які території окупували росіяни. На карті видно, що ЗС РФ окупували Лозову – населений пункт розташований на Куп’янському напрямку. Крім того, за даними аналітиків, ЗСУ втратили контроль і над Іванівкою. Тепер росіяни намагаються просуватися до Нової Кругляківки. Проте, речник ОСУВ «Хортиця» Віктор Трегубов не підтверджує інформацію про захоплення Лозової. За його словами, інформація з місць – протилежна, немає навіть інформації про якісь серйозні бої там.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Січня 2025 в 12:14;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Українські війська стабілізували ситуацію в районі населених пунктів Кругляківка та Колісниківка на Харківщині. ".