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Где на Купянщине спокойно, а где — ситуация критическая: информация DeepState

Фронт 12:14   08.01.2025
Виктория Яковенко
Где на Купянщине спокойно, а где — ситуация критическая: информация DeepState Скриншот

Украинские войска стабилизировали ситуацию в районе населенных пунктов Кругляковка и Колесниковка на Харьковщине. А вот вблизи села Лозовая обстановка критическая, сообщают аналитики проекта DeepState.

«На сегодняшний день и уже довольно долгое время в районе населенных пунктов Кругляковка и Колесниковка ситуация достаточно спокойная, СОУ удалось стабилизировать обстановку и не дать московитам расширять зону контроля вдоль Оскола», — отметили аналитики.

По их данным, не удалось врагу закрепиться даже после массированного механизированного штурма на Загрызово. Украинские воины уничтожили как технику, так и личный состав ВС РФ.

«Более критична ситуация у Лозовой, на которую враг постоянно оказывал давление, оккупировал и пытается продолжать развивать свой успех. Так же тяжело сейчас в районе Первомайского, где противник не прекращает свое давление в направлении Копанок», — добавили в DeepState.

Видео: работа бойцов 1 БрОП «Буревой» на южных окрестностях Колесниковки/ DeepState

Напомним, авторы проекта DeepState 7 января обновили карту боевых действий в Харьковской области, указав, какие территории оккупировали россияне. На карте видно, что ВС РФ оккупировали Лозовую – населенный пункт расположен на Купянском направлении. Кроме того, по данным аналитиков, ВСУ потеряли контроль и над Ивановкой. Теперь россияне пытаются продвигаться в Новую Кругляковку. Однако пресс-секретарь ОСГВ «Хортица» Виктор Трегубов не подтверждает информацию о захвате Лозовой. По его словам, информация с мест – противоположная, нет даже информации о каких-то серьезных боях там.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 8 января 2025 в 12:14;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Украинские войска стабилизировали ситуацию в районе населенных пунктов Кругляковка и Колесниковка на Харьковщине. ".