Квартиры-фейки. Как при покупке жилья не попасться на крючок мошенников
На онлайн-платформах на продажу выставляют квартиры, которых нет в реальности. Зачем это мошенникам, рассказали МГ «Объектив» риелторы.
Риелторы предостерегают покупателей, которые самостоятельно ищут жилье на виртуальных платформах – там часто можно встретить фейковые объявления.
«Выставляют чье-то или вообще не существующее жилье по нереально низким ценам, чтобы привлечь покупателя. К примеру, квартиру за $19 тысяч во Львове. Конечно, мошенникам звонят по телефону 150 человек, и так их номера попадают в базы данных», — объясняет Борисов.
Львовянин отмечает: если бы решил покупать квартиру в Харькове, обращался бы к официальному риелтору, потому что не знает ситуацию на рынке. Ведь важно приобрести ликвидное жилье, которое в случае чего можно так же легко продать.
«Заходите на сайт asnu.net (Ассоциация специалистов по недвижимости (риелторов) Украины), находите реестр членов, а их почти 3000, область, которую хотите. Там все люди с телефонами, они публичны, на них можно пожаловаться. Поэтому они дурость делать не будут, им не безразлична их репутация», — объясняет Андрей Борисов.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: жилье, квартира, мошенник, покупка, фейк, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 9 января 2025 в 14:45;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На онлайн-платформах на продажу выставляют квартиры, которых нет в реальности. Зачем это мошенникам, рассказали МГ «Объектив» риелторы".