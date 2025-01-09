Квартиры-фейки. Как при покупке жилья не попасться на крючок мошенников

На онлайн-платформах на продажу выставляют квартиры, которых нет в реальности. Зачем это мошенникам, рассказали МГ «Объектив» риелторы.

Риелторы предостерегают покупателей, которые самостоятельно ищут жилье на виртуальных платформах – там часто можно встретить фейковые объявления.

«Выставляют чье-то или вообще не существующее жилье по нереально низким ценам, чтобы привлечь покупателя. К примеру, квартиру за $19 тысяч во Львове. Конечно, мошенникам звонят по телефону 150 человек, и так их номера попадают в базы данных», — объясняет Борисов.

Львовянин отмечает: если бы решил покупать квартиру в Харькове, обращался бы к официальному риелтору, потому что не знает ситуацию на рынке. Ведь важно приобрести ликвидное жилье, которое в случае чего можно так же легко продать.

«Заходите на сайт asnu.net (Ассоциация специалистов по недвижимости (риелторов) Украины), находите реестр членов, а их почти 3000, область, которую хотите. Там все люди с телефонами, они публичны, на них можно пожаловаться. Поэтому они дурость делать не будут, им не безразлична их репутация», — объясняет Андрей Борисов.