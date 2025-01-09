Квартири-фейки. Як при купівлі житла не потрапити на гачок шахраїв
На онлайн-платформах на продаж виставляють квартири, яких немає в реальності. Навіщо це шахраям, розповіли МГ «Об’єктив» рієлтори.
Рієлтори застерігають покупців, котрі самотужки шукають житло на віртуальних платформах – там часто можна натрапити на фейкові об’яви.
«Виставляють чиєсь або житло, що взагалі не існує, за нереально низькими цінами, щоб привабити покупця. Наприклад, квартиру за $19 тисяч у Львові. Звісно, шахраям телефонують 150 людей, і так їхні номери потрапляють до баз даних», – пояснює Борисов.
Львів’янин відзначає: якби вирішив купляти квартиру в Харкові, звертався б до офіційного рієлтора, тому що не знає ситуації на ринку. Адже важливо придбати ліквідне житло, яке в разі чого можна буде так само легко продати.
«Заходите на сайт asnu.net (Асоціація фахівців з нерухомості (рієлторів) України), знаходите реєстр членів, а їх майже 3000, область, яку хочете. Там всі люди з телефонами, вони публічні, на них можна поскаржитися. Тому вони дурні робити не будуть, їм не байдужа їхня репутація», – пояснює Андрій Борисов.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Січня 2025 в 14:45;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На онлайн-платформах на продаж виставляють квартири, яких немає в реальності. Навіщо це шахраям, розповіли МГ «Об’єктив» рієлтори".