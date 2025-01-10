Света не будет в одном из районов Харькова в воскресенье: адреса

В воскресенье, 12 января, будет обесточена часть Холодногорского района, сообщили в АО «Харьковоблэнерго».

Света не будет с 06:00 до 23:59. Причина – проведение ремонтных работ, объяснили энергетики.

Адреса, где отключат свет:

Напомним, в части Холодногорского района уже отключали свет в прошлое воскресенье, 5 января. Тогда в АО «Харьковоблэнерго» также сообщали о проведении ремонтных работ.