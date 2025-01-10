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Света не будет в одном из районов Харькова в воскресенье: адреса

Общество 15:20   10.01.2025
Виктория Яковенко
Света не будет в одном из районов Харькова в воскресенье: адреса

В воскресенье, 12 января, будет обесточена часть Холодногорского района, сообщили в АО «Харьковоблэнерго».

Света не будет с 06:00 до 23:59. Причина – проведение ремонтных работ, объяснили энергетики.

Адреса, где отключат свет:

свет отключат в Харькове
Скриншот

Напомним, в части Холодногорского района уже отключали свет в прошлое воскресенье, 5 января. Тогда в АО «Харьковоблэнерго» также сообщали о проведении ремонтных работ.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 10 января 2025 в 15:20;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В воскресенье, 12 января, будет обесточена часть Холодногорского района, сообщили в АО «Харьковоблэнерго».".