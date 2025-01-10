Live
  • Пт 10.01.2025
  • Харків  +8°С
  • USD 42.28
  • EUR 43.56

Світла не буде в одному з районів Харкова у неділю: адреси

Суспільство 15:20   10.01.2025
Вікторія Яковенко
Світла не буде в одному з районів Харкова у неділю: адреси

У неділю, 12 січня, буде знеструмлено частину Холодногірського району, повідомили в АТ «Харківобленерго».

Світла не буде з 06:00 до 23:59. Причина – проведення ремонтних робіт, пояснили енергетики.

Адреси, де відключать світло:

свет отключат в Харькове
Скриншот

Нагадаємо, у частині Холодногірського району вже відключали світло минулої неділі, 5 січня. Тоді, в АТ «Харківобленерго» також повідомляли про проведення ремонтних робіт.

Читайте також: Погода у січні б’є рекорди в Харкові. Коли очікувати похолодання

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
На кільцевій дорозі у Харкові збили чоловіка: поліція шукає водія
На кільцевій дорозі у Харкові збили чоловіка: поліція шукає водія
10.01.2025, 16:09
Від піци до окопа на Куп’янщині: як італієць потрапив у ЗС РФ, а потім у полон
Від піци до окопа на Куп’янщині: як італієць потрапив у ЗС РФ, а потім у полон
10.01.2025, 10:09
Новини Харкова — головне за 10.01: де просунулась РФ, температурний рекорд
Новини Харкова — головне за 10.01: де просунулась РФ, температурний рекорд
10.01.2025, 15:25
Світла не буде в одному з районів Харкова у неділю: адреси
Світла не буде в одному з районів Харкова у неділю: адреси
10.01.2025, 15:20
Конфлікт з ТЦК і адвокаткою у Харкові набирає обертів: відреагував омбудсмен
Конфлікт з ТЦК і адвокаткою у Харкові набирає обертів: відреагував омбудсмен
10.01.2025, 14:43
Вдерся у дім й напав на власника заради каблучок: підозрюють жителя Харківщини
Вдерся у дім й напав на власника заради каблучок: підозрюють жителя Харківщини
10.01.2025, 14:12

Новини за темою:

16:50
На Харківщині до 31 січня можуть відключати світло: причина та в яких громадах
18:00
Без світла залишиться у неділю один із районів Харкова: адреси
21:12
Як вимикатимуть завтра світло у Харкові та області, розповіло обленерго
11:09
Зеленський нагородив харківських енергетиків (фото, відео)
10:13
Роботи стартували ще навесні: енергетики повернули світло у Довгеньке

Ви читали новину: «Світла не буде в одному з районів Харкова у неділю: адреси»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 10 Січня 2025 в 15:20;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У неділю, 12 січня, буде знеструмлено частину Холодногірського району, повідомили в АТ «Харківобленерго».".