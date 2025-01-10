Світла не буде в одному з районів Харкова у неділю: адреси
У неділю, 12 січня, буде знеструмлено частину Холодногірського району, повідомили в АТ «Харківобленерго».
Світла не буде з 06:00 до 23:59. Причина – проведення ремонтних робіт, пояснили енергетики.
Адреси, де відключать світло:
Нагадаємо, у частині Холодногірського району вже відключали світло минулої неділі, 5 січня. Тоді, в АТ «Харківобленерго» також повідомляли про проведення ремонтних робіт.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: АО "Харьковоблэнерго", отключат, світло, Харків, Холодногорский район;
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Січня 2025 в 15:20;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У неділю, 12 січня, буде знеструмлено частину Холодногірського району, повідомили в АТ «Харківобленерго».".