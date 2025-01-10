Світла не буде в одному з районів Харкова у неділю: адреси

У неділю, 12 січня, буде знеструмлено частину Холодногірського району, повідомили в АТ «Харківобленерго».

Світла не буде з 06:00 до 23:59. Причина – проведення ремонтних робіт, пояснили енергетики.

Адреси, де відключать світло:

Нагадаємо, у частині Холодногірського району вже відключали світло минулої неділі, 5 січня. Тоді, в АТ «Харківобленерго» також повідомляли про проведення ремонтних робіт.