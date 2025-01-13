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Выловил краснокнижную рыбу: браконьер попался на Харьковщине

Общество 14:33   13.01.2025
Виктория Яковенко
Выловил краснокнижную рыбу: браконьер попался на Харьковщине Фото: Харьковский рыбоохранный патруль

11 января около 05:00 на реке Бритай вблизи села Братолюбовка Лозовского района обнаружили мужчину с запрещенным орудием лова – 8 сетками.

Браконьер успел выловить 28 кг рыбы: 10 щук, два судака, семь лещей, 15 карасей серебристых, пять раков, линь и девять золотых карасей, которые являются краснокнижным видом рыбы, сообщает Харьковский рыбоохранный патруль.

На мужчину составил админпротокол по ч. 4 ст. 85 КУпАП. Ущерб, причиненный рыбному хозяйству Украины, оценили в 98 340 грн. Запретное орудие ловли, лодку и рыбу изъяли.

Инкпекторы напомнили, что на водных объектах Харьковщины полностью запрещен отлов всех водных биоресурсов путем любительского, спортивного и промыслового рыболовства и запрещена навигация малых, моторных, прогулочных парусных, спортивных и скоростных суден, а также водных средств развлечений на воде.

Запрет приняла Региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 24 июня 2022, который будет действовать до окончания действия военного положения.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 13 января 2025 в 14:33;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "11 января около 05:00 на реке Бритай вблизи села Братолюбовка Лозовского района обнаружили мужчину с запрещенным орудием лова – 8 сетками.".