Live
  • Пн 13.01.2025
  • Харків  +1°С
  • USD 42.28
  • EUR 43.57

Виловив червонокнижну рибу: браконьєр попався на Харківщині

Суспільство 14:33   13.01.2025
Вікторія Яковенко
Виловив червонокнижну рибу: браконьєр попався на Харківщині Фото: Харківський рибоохоронний патруль

11 січня близько 05:00 на річці Бритай поблизу села Братолюбівка Лозівського району виявили чоловіка із забороненим знаряддям лову – 8 сітками.

Браконьєр встиг виловити 28 кг риби: 10 щук, два судаки, сім лящів, 15 карасів сріблястих, п’ять раків, лин та дев’ять карасів золотих, які є червонокнижним видом риби, повідомляє Харківський рибоохоронний патруль.

На чоловіка склали адмінпротокол за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Збитки, завдані рибному господарству України, оцінили у 98 340 грн. Заборонене знаряддя лову, човен та рибу вилучили.

Інспектори нагадали, що наразі на водних об’єктах Харківщини повністю заборонений вилов всіх водних біоресурсів шляхом любительського, спортивного і промислового рибальства та заборонено навігацію малих, моторних, прогулянкових вітрильних, спортивних та швидкісних суден, а також водних мотоциклів і засобів розваг на воді.

Заборону ухвалила Регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 24 червня 2022 року, яка діятиме до закінчення дії воєнного стану.

Читайте також: На Харківщині попався браконьєр: поліція вилучила понад пів тисячі рибин

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Виловив червонокнижну рибу: браконьєр попався на Харківщині
Виловив червонокнижну рибу: браконьєр попався на Харківщині
13.01.2025, 14:33
Павло Онищенко «Потон», якого випустили з харківського СІЗО, утік до рф
Павло Онищенко «Потон», якого випустили з харківського СІЗО, утік до рф
16.01.2023, 14:17
«Ворог все ближче»: до чого готується влада Куп’янська
«Ворог все ближче»: до чого готується влада Куп’янська
13.01.2025, 13:55
Скоїв ДТП і втік – патрульні розшукали водія у Харкові, що показав драгер
Скоїв ДТП і втік – патрульні розшукали водія у Харкові, що показав драгер
13.01.2025, 13:22
Увечері на Салтівці горіла багатоповерхівка, є постраждалі – ДСНС
Увечері на Салтівці горіла багатоповерхівка, є постраждалі – ДСНС
13.01.2025, 07:52
Що відбувається поблизу Куп’янська, Дворічної та на півночі, розповів Ахіллес
Що відбувається поблизу Куп’янська, Дворічної та на півночі, розповів Ахіллес
13.01.2025, 12:54

Новини за темою:

12:34
На Харківщині попався браконьєр: поліція вилучила понад пів тисячі рибин
18:12
100 карасів на 200 тис грн – на Харківщині впіймали браконьєра
12:47
Наловили раків на майже 70 тис. грн: на Харківщині піймали браконьєрів
15:55
Погубив риби на понад 30 тис. грн: у Харкові піймали браконьєра
11:16
Порибалив на понад 50 тис. грн: на Харківщині піймали браконьєра

Ви читали новину: «Виловив червонокнижну рибу: браконьєр попався на Харківщині»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 13 Січня 2025 в 14:33;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "11 січня близько 05:00 на річці Бритай поблизу села Братолюбівка Лозівського району виявили чоловіка із забороненим знаряддям лову – 8 сітками.".