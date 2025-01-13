Виловив червонокнижну рибу: браконьєр попався на Харківщині

11 січня близько 05:00 на річці Бритай поблизу села Братолюбівка Лозівського району виявили чоловіка із забороненим знаряддям лову – 8 сітками.

Браконьєр встиг виловити 28 кг риби: 10 щук, два судаки, сім лящів, 15 карасів сріблястих, п’ять раків, лин та дев’ять карасів золотих, які є червонокнижним видом риби, повідомляє Харківський рибоохоронний патруль.

На чоловіка склали адмінпротокол за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Збитки, завдані рибному господарству України, оцінили у 98 340 грн. Заборонене знаряддя лову, човен та рибу вилучили.

Інспектори нагадали, що наразі на водних об’єктах Харківщини повністю заборонений вилов всіх водних біоресурсів шляхом любительського, спортивного і промислового рибальства та заборонено навігацію малих, моторних, прогулянкових вітрильних, спортивних та швидкісних суден, а також водних мотоциклів і засобів розваг на воді.

Заборону ухвалила Регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 24 червня 2022 року, яка діятиме до закінчення дії воєнного стану.