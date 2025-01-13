Виловив червонокнижну рибу: браконьєр попався на Харківщині
11 січня близько 05:00 на річці Бритай поблизу села Братолюбівка Лозівського району виявили чоловіка із забороненим знаряддям лову – 8 сітками.
Браконьєр встиг виловити 28 кг риби: 10 щук, два судаки, сім лящів, 15 карасів сріблястих, п’ять раків, лин та дев’ять карасів золотих, які є червонокнижним видом риби, повідомляє Харківський рибоохоронний патруль.
На чоловіка склали адмінпротокол за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Збитки, завдані рибному господарству України, оцінили у 98 340 грн. Заборонене знаряддя лову, човен та рибу вилучили.
Інспектори нагадали, що наразі на водних об’єктах Харківщини повністю заборонений вилов всіх водних біоресурсів шляхом любительського, спортивного і промислового рибальства та заборонено навігацію малих, моторних, прогулянкових вітрильних, спортивних та швидкісних суден, а також водних мотоциклів і засобів розваг на воді.
Заборону ухвалила Регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 24 червня 2022 року, яка діятиме до закінчення дії воєнного стану.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: браконьер, рыба, сетки, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Січня 2025 в 14:33;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "11 січня близько 05:00 на річці Бритай поблизу села Братолюбівка Лозівського району виявили чоловіка із забороненим знаряддям лову – 8 сітками.".