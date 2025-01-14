Россияне атаковали Харьковское направление из авиации – Генштаб ВСУ
Фото: wikipedia.org
Сегодня на Харьковском направлении российская авиация атаковала Волчанск и Ветеринарное, сообщил Генштаб ВСУ.
На Купянском направлении россияне дважды штурмовали позиции ВСУ возле Новой Кругляковки и Табаевки, продолжается бой.
Ранее стало известно, что почти полтысячи раз за сутки обстреляла РФ позиции ВСУ на севере Харьковщины.
Читайте также: Взрывы слышали в Харькове: были пуски КАБов, что известно (дополняется)
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Фронт, Харьков; Теги: Генштаб ВСУ, Харьковская область;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Россияне атаковали Харьковское направление из авиации – Генштаб ВСУ»; из категории Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 14 января 2025 в 17:33;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня на Харьковском направлении российская авиация атаковала Волчанск и Ветеринарное, сообщил Генштаб ВСУ.".