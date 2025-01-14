Россияне атаковали Харьковское направление из авиации – Генштаб ВСУ

Сегодня на Харьковском направлении российская авиация атаковала Волчанск и Ветеринарное, сообщил Генштаб ВСУ.

На Купянском направлении россияне дважды штурмовали позиции ВСУ возле Новой Кругляковки и Табаевки, продолжается бой.

Ранее стало известно, что почти полтысячи раз за сутки обстреляла РФ позиции ВСУ на севере Харьковщины.