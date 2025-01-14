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Россияне атаковали Харьковское направление из авиации – Генштаб ВСУ

Фронт 17:33   14.01.2025
Оксана Якушко
Россияне атаковали Харьковское направление из авиации – Генштаб ВСУ Фото: wikipedia.org

Сегодня на Харьковском направлении российская авиация атаковала Волчанск и Ветеринарное, сообщил Генштаб ВСУ.

На Купянском направлении россияне дважды штурмовали позиции ВСУ возле Новой Кругляковки и Табаевки, продолжается бой.

Ранее стало известно, что почти полтысячи раз за сутки обстреляла РФ позиции ВСУ на севере Харьковщины.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 14 января 2025 в 17:33;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня на Харьковском направлении российская авиация атаковала Волчанск и Ветеринарное, сообщил Генштаб ВСУ.".