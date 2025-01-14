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Росіяни атакували Харківський напрямок з авіації – Генштаб ЗСУ

Фронт 17:33   14.01.2025
Оксана Якушко
Росіяни атакували Харківський напрямок з авіації – Генштаб ЗСУ Фото: wikipedia.org

Сьогодні на Харківському напрямку російська авіація атакувала Вовчанськ та Ветеринарне, повідомив Генштаб ЗСУ.

На Куп’янському напрямку росіяни двічі штурмували позиції ЗСУ біля Нової Кругляківки та Табаївки, триває бій.

Раніше стало відомо, що майже півтисячі разів за добу обстріляла РФ позиції ЗСУ на півночі Харківщини.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Січня 2025 в 17:33;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні на Харківському напрямку російська авіація атакувала Вовчанськ та Ветеринарне, повідомив Генштаб ЗСУ.".