Росіяни атакували Харківський напрямок з авіації – Генштаб ЗСУ

Сьогодні на Харківському напрямку російська авіація атакувала Вовчанськ та Ветеринарне, повідомив Генштаб ЗСУ.

На Куп’янському напрямку росіяни двічі штурмували позиції ЗСУ біля Нової Кругляківки та Табаївки, триває бій.

Раніше стало відомо, що майже півтисячі разів за добу обстріляла РФ позиції ЗСУ на півночі Харківщини.