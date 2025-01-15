Утром пенсионерка погибла во время пожара на Харьковщине (фото)
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
Сообщения о пожаре в жилой четырехэтажке на улице Шевченко в поселке Слобожанское спасатели получили 15 января в 10:01, рассказали в ГУ ГСЧС в Харьковской области.
Спасатели установили, что возгорание произошло на кухне в квартире на четвертом этаже. Площадь пожара составила 2 м. кв.
«Во время ее разведки спасатели обнаружили тело погибшей женщины, 1937 года рождения», — добавили в ГСЧС.
На месте происшествия работали два оперативных отделения ГСЧС на автоцистернах. Причина возникновения возгорания устанавливается.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: ГСЧС в Харьковской области, пенсионерка, пожары, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 15 января 2025 в 12:29;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сообщения о пожаре в жилой четырехэтажке на улице Шевченко в поселке Слобожанское спасатели получили 15 января в 10:01, рассказали в ГУ ГСЧС в Харьковской области.".