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Утром пенсионерка погибла во время пожара на Харьковщине (фото)

Общество 12:29   15.01.2025
Виктория Яковенко
Утром пенсионерка погибла во время пожара на Харьковщине (фото) Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Сообщения о пожаре в жилой четырехэтажке на улице Шевченко в поселке Слобожанское спасатели получили 15 января в 10:01, рассказали в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Спасатели установили, что возгорание произошло на кухне в квартире на четвертом этаже. Площадь пожара составила 2 м. кв.

«Во время ее разведки спасатели обнаружили тело погибшей женщины, 1937 года рождения», — добавили в ГСЧС.

На месте происшествия работали два оперативных отделения ГСЧС на автоцистернах. Причина возникновения возгорания устанавливается.

пожар Харьковщина
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
пожар Харьковщина
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Читайте также: Двое мужчин погибли в пожаре в Боровой, причину возгорания назвали в ГСЧС

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 15 января 2025 в 12:29;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сообщения о пожаре в жилой четырехэтажке на улице Шевченко в поселке Слобожанское спасатели получили 15 января в 10:01, рассказали в ГУ ГСЧС в Харьковской области.".