Утром пенсионерка погибла во время пожара на Харьковщине (фото)

Сообщения о пожаре в жилой четырехэтажке на улице Шевченко в поселке Слобожанское спасатели получили 15 января в 10:01, рассказали в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Спасатели установили, что возгорание произошло на кухне в квартире на четвертом этаже. Площадь пожара составила 2 м. кв.

«Во время ее разведки спасатели обнаружили тело погибшей женщины, 1937 года рождения», — добавили в ГСЧС.

На месте происшествия работали два оперативных отделения ГСЧС на автоцистернах. Причина возникновения возгорания устанавливается.