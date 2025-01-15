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Вранці пенсіонерка загинула під час пожежі на Харківщині (фото)

Суспільство 12:29   15.01.2025
Вікторія Яковенко
Вранці пенсіонерка загинула під час пожежі на Харківщині (фото) Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

Повідомлення про пожежу в житловій чотириповерхівці на вулиці Шевченка у селищі Слобожанське рятувальники отримали 15 січня о 10:01, розповіли у ГУ ДСНС в Харківській області.

Рятувальники встановили, що загоряння виникло на кухні у квартирі на четвертому поверсі. Площа пожежі склала 2 м кв.

«Під час її розвідки рятувальники виявили тіло загиблої жінки, 1937 року народження», – додали у ДСНС.

На місці події працювали два оперативні відділення ДСНС на автоцистернах. Причина виникнення займання наразі встановлюється.

пожар Харьковщина
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
пожар Харьковщина
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Січня 2025 в 12:29;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Повідомлення про пожежу в житловій чотириповерхівці на вулиці Шевченка у селищі Слобожанське рятувальники отримали 15 січня о 10:01, розповіли у ГУ ДСНС в Харківській області.".