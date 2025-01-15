Вранці пенсіонерка загинула під час пожежі на Харківщині (фото)

Повідомлення про пожежу в житловій чотириповерхівці на вулиці Шевченка у селищі Слобожанське рятувальники отримали 15 січня о 10:01, розповіли у ГУ ДСНС в Харківській області.

Рятувальники встановили, що загоряння виникло на кухні у квартирі на четвертому поверсі. Площа пожежі склала 2 м кв.

«Під час її розвідки рятувальники виявили тіло загиблої жінки, 1937 року народження», – додали у ДСНС.

На місці події працювали два оперативні відділення ДСНС на автоцистернах. Причина виникнення займання наразі встановлюється.