Вранці пенсіонерка загинула під час пожежі на Харківщині (фото)
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
Повідомлення про пожежу в житловій чотириповерхівці на вулиці Шевченка у селищі Слобожанське рятувальники отримали 15 січня о 10:01, розповіли у ГУ ДСНС в Харківській області.
Рятувальники встановили, що загоряння виникло на кухні у квартирі на четвертому поверсі. Площа пожежі склала 2 м кв.
«Під час її розвідки рятувальники виявили тіло загиблої жінки, 1937 року народження», – додали у ДСНС.
На місці події працювали два оперативні відділення ДСНС на автоцистернах. Причина виникнення займання наразі встановлюється.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: ГСЧС в Харьковской области, пенсионерка, пожежа, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Січня 2025 в 12:29;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Повідомлення про пожежу в житловій чотириповерхівці на вулиці Шевченка у селищі Слобожанське рятувальники отримали 15 січня о 10:01, розповіли у ГУ ДСНС в Харківській області.".