Live
  • Ср 15.01.2025
  • Харьков  -0°С
  • USD 42.27
  • EUR 43.32

В Харьковской области идет бой — Генштаб ВСУ на 16:00

Общество 16:57   15.01.2025
Виктория Яковенко
В Харьковской области идет бой — Генштаб ВСУ на 16:00 Фото: Генштаб ВСУ

О ситуации на Харьковском и Купянском направлениях сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Харьковском направлении произошел один бой неподалеку от населенного пункта Тихое.

На Купянском направлении оккупанты дважды атаковали позиции Сил обороны в районе населенных пунктов Тополи и Петропавловка, сейчас продолжается бой.

Также сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали Возрожденовское и Тимофеевка Харьковской области.

«Силы обороны Украины сдерживают наступление российских оккупантов. Террористы продолжают разрушать украинские города и села ракетными, авиационными и артиллерийскими ударами. На сейчас произошло 48 боевых столкновений», – отметили в Генштабе.

Читайте также: Четыре ракеты Х-59 летели в сторону предприятий Харьковщины — Синегубов

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Момент авиаударов по громаде под Харьковом попал на камеру – видео
Момент авиаударов по громаде под Харьковом попал на камеру – видео
15.01.2025, 13:05
Кадровый голод в Харькове продолжается: борьба работодателей, кого не хватает
Кадровый голод в Харькове продолжается: борьба работодателей, кого не хватает
15.01.2025, 16:09
Терехов отмечает день рождения. Как поздравляют мэра Харькова
Терехов отмечает день рождения. Как поздравляют мэра Харькова
14.01.2025, 16:22
Четыре ракеты Х-59 летели в сторону предприятий Харьковщины — Синегубов
Четыре ракеты Х-59 летели в сторону предприятий Харьковщины — Синегубов
15.01.2025, 16:41
Новости Харькова — главное за 15 января: масштабная атака, наши — дома
Новости Харькова — главное за 15 января: масштабная атака, наши — дома
15.01.2025, 17:01
В Харьковской области идет бой — Генштаб ВСУ на 16:00
В Харьковской области идет бой — Генштаб ВСУ на 16:00
15.01.2025, 16:57

Новости по теме:

16:48
Где атаковал враг в течение дня на Харьковщине: данные Генштаба на 16:00
16:53
Генштаб: шесть раз атаковал враг на Харьковском и Купянском направлениях
09:40
«Этого допустить нельзя»: какие задачи РФ пытаются сорвать СОУ
21:25
Вражеских атак стало меньше, наблюдаем активность ДРГ- спикер ОТГ «Харьков»
16:50
Пять атак, удары КАБами и НАР: данные Генштаба ВСУ на 16:00

Вы читали новость: «В Харьковской области идет бой — Генштаб ВСУ на 16:00»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 15 января 2025 в 16:57;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О ситуации на Харьковском и Купянском направлениях сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.".