В Харьковской области идет бой — Генштаб ВСУ на 16:00

О ситуации на Харьковском и Купянском направлениях сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Харьковском направлении произошел один бой неподалеку от населенного пункта Тихое.

На Купянском направлении оккупанты дважды атаковали позиции Сил обороны в районе населенных пунктов Тополи и Петропавловка, сейчас продолжается бой.

Также сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали Возрожденовское и Тимофеевка Харьковской области.

«Силы обороны Украины сдерживают наступление российских оккупантов. Террористы продолжают разрушать украинские города и села ракетными, авиационными и артиллерийскими ударами. На сейчас произошло 48 боевых столкновений», – отметили в Генштабе.