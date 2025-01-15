В Харьковской области идет бой — Генштаб ВСУ на 16:00
Фото: Генштаб ВСУ
О ситуации на Харьковском и Купянском направлениях сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.
На Харьковском направлении произошел один бой неподалеку от населенного пункта Тихое.
На Купянском направлении оккупанты дважды атаковали позиции Сил обороны в районе населенных пунктов Тополи и Петропавловка, сейчас продолжается бой.
Также сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали Возрожденовское и Тимофеевка Харьковской области.
«Силы обороны Украины сдерживают наступление российских оккупантов. Террористы продолжают разрушать украинские города и села ракетными, авиационными и артиллерийскими ударами. На сейчас произошло 48 боевых столкновений», – отметили в Генштабе.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: атаки, бой, Генштаб ВСУ, зведення, купянское направление, Харьковское направление;
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- • Дата публикации материала: 15 января 2025 в 16:57;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О ситуации на Харьковском и Купянском направлениях сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.".