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На Харківщині йде бій – Генштаб ЗСУ на 16:00

Суспільство 16:57   15.01.2025
Вікторія Яковенко
На Харківщині йде бій – Генштаб ЗСУ на 16:00 Фото: Генштаб ЗСУ

Про ситуацію на Харківському та Куп’янському напрямках повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Харківському напрямку відбувся один бій неподалік населеного пункту Тихе.

На Куп’янському напрямку окупанти двічі атакували позиції Сил оборони в районі населених пунктів Тополі та Петропавлівка, на даний час триває бій.

Також сьогодні від вогню ворожої артилерії та мінометів постраждали Відродженське та Тимофіївка Харківської області.

«Сили оборони України стримують наступ російських окупантів. Терористи продовжують руйнувати українські міста і села ракетними, авіаційними та артилерійськими ударами. На цей час відбулося 48 бойових зіткнень». – зазначили у Генштабі.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Січня 2025 в 16:57;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про ситуацію на Харківському та Куп’янському напрямках повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.".