Чотири ракети Х-59 летіли у бік підприємств Харківщини – Синєгубов
За добу на Харківщині зафіксували сім ударів КАБами, також регіон обстрілювали FPV-дрони, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону.
«Так само як і по всій державі був масований ракетний обстріл нашої газової інфраструктури. Попередньо, чотири ракети Х-59 прямували в бік наших підприємств. Внаслідок таких влучань і роботи ЗСУ потерпілих серед цивільного населення немає. Іншу інформацію повідомляти не можемо, щоб не інформувати ворога», – сказав Синєгубов.
Ситуація с електропостачанням наразі в Харкові та області – стабільна і контрольована, додав голова ХОВА. Він зазначив, що вранці в регіоні застосовували стабілізаційні екстрені відключення.
Відео: національный телемарафон “Єдині новини”
Нагадаємо, вночі о 02:57 Повітряні сили повідомили про зліт Ту-95 мс на території РФ. Після чого “почервоніла” вся Україна, а СОУ попередили про масовану ракетну атаку. Харківщина стала однією із перших областей, куди полетіли снаряди окупантів. Росіяни запускали ракети, авіабомби та балістику, у різних містах лунали вибухи. Тим часом міністр енергетики України Герман Галущенко розповів, що у зв’язку з масованою атакою оператор системи передачі застосовує превентивні заходи обмеження та закликав стежити за офіційними повідомленнями. Станом на 09:00 в областях, де раніше запровадили аварійні відключення світла, ситуація стабілізувалася. А графіки вже скасували.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: КАБ, массированная атака, Олег Синегубов, ракети, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Січня 2025 в 16:41;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За добу на Харківщині зафіксували сім ударів КАБами, також регіон обстрілювали FPV-дрони, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону.".