Четыре ракеты Х-59 летели в сторону предприятий Харьковщины — Синегубов

За сутки в Харьковской области зафиксировали семь ударов КАБами, также регион обстреливали FPV-дроны, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона.

«Так же как и по всему государству был массовый ракетный обстрел нашей газовой инфраструктуры. Предварительно, четыре ракеты Х-59 направлялись в сторону наших предприятий. В результате таких попаданий и работы ВСУ потерпевших среди гражданского населения нет. Другую информацию сообщать не можем, чтобы не информировать врага», – сказал Синегубов.

Ситуация с электроснабжением в Харькове и области – стабильная и контролируемая, добавил глава ХОВА. Он отметил, что утром в регионе применяли стабилизационные экстренные отключения.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Напомним, ночью в 02:57 Воздушные силы сообщили о взлете Ту-95 мс на территории РФ. После чего «покраснела» вся Украина, а СОУ предупредили о массированной ракетной атаке. Харьковщина стала одной из первых областей, куда полетели снаряды оккупантов. Россияне запускали ракеты, авиабомбы и баллистику, в разных городах раздавались взрывы. Тем временем министр энергетики Украины Герман Галущенко рассказал, что в связи с массированной атакой оператор системы передачи применяет превентивные меры ограничения и призвал следить за официальными сообщениями. По состоянию на 09:00 в областях, где ранее ввели аварийные отключения света, ситуация стабилизировалась. А графики уже отменили.