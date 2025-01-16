Избил и колол ножом, пока жертва не умерла: жестокое убийство в Изюме

По данным следствия, события произошли в Изюме еще 26 декабря 2024 года около 02:30.

Как сообщили в облуправлении Нацполиции, 12 января около 13:45 получили информацию о том, что не территории неработающего предприятия нашли тело неизвестного мужчины. Его случайно обнаружил местный житель.

Правоохранителям удалось установить, как развивались события, которые привели к гибели мужчины. Оказалось, что в день убийства между двумя мужчинами возник конфликт. Нападающим оказался 23-летний парень.

«Злоумышленник толкнул пострадавшего в грудь, тот упал и ударился затылком об асфальт. После этого правонарушитель отвез мужчину в помещение неработающей фермы, где избил его. Затем нанес несколько ударов ножом, пока пострадавший не перестал подавать признаки жизни», – пишут копы.

На данный момент вероятного преступника задержали, уточнили в полиции.