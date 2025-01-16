Побив і колов ножем, поки жертва не померла: жорстоке вбивство в Ізюмі
За даними слідства, події відбулися в Ізюмі ще 26 грудня 2024 близько 02:30.
Як повідомили в облуправлінні Нацполіції, 12 січня близько 13:45 отримали інформацію про те, що на території непрацюючого підприємства знайшли тіло невідомого чоловіка. Його випадково виявив місцевий мешканець.
Правоохоронцям вдалося встановити, як розвивалися події, що призвели до загибелі чоловіка. Виявилося, що в день вбивства між двома чоловіками виник конфлікт. Нападником виявився 23-річний хлопець.
“Зловмисник штовхнув потерпілого в груди, той упав та вдарився потилицею об асфальт. Після цього правопорушник відвіз чоловіка до приміщення непрацюючої ферми, де побив його. Потім завдав кілька ударів ножем, поки постраждалий не перестав подавати ознаки життя”, – пишуть копи.
Наразі ймовірного злочинця затримали, уточнили у поліції.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Січня 2025 в 10:15;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За даними слідства, події відбулися в Ізюмі ще 26 грудня 2024 близько 02:30.".