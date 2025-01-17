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Патрульные: за прошлые сутки семь человек задержали за перевозку наркотиков

Происшествия 11:25   17.01.2025
Николь Костенко-Лагутина
Патрульные: за прошлые сутки семь человек задержали за перевозку наркотиков

О случаях перевозки и хранения наркотиков на Харьковщине рассказали в облуправлении Патрульной полиции в Харьковской области.

Только за минувшие сутки патрульные выявили семерых людей на Харьковщине, которые перевозили подозрительные вещества, предварительно – наркотики.

«Напоминаем, что за незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозку, пересылку или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов предусмотрена уголовная ответственность», – написали копы.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 17 января 2025 в 11:25;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О случаях перевозки и хранения наркотиков на Харьковщине рассказали в облуправлении Патрульной полиции в Харьковской области.".