Патрульные: за прошлые сутки семь человек задержали за перевозку наркотиков

О случаях перевозки и хранения наркотиков на Харьковщине рассказали в облуправлении Патрульной полиции в Харьковской области.

Только за минувшие сутки патрульные выявили семерых людей на Харьковщине, которые перевозили подозрительные вещества, предварительно – наркотики.

«Напоминаем, что за незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозку, пересылку или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов предусмотрена уголовная ответственность», – написали копы.