Патрульные: за прошлые сутки семь человек задержали за перевозку наркотиков
О случаях перевозки и хранения наркотиков на Харьковщине рассказали в облуправлении Патрульной полиции в Харьковской области.
Только за минувшие сутки патрульные выявили семерых людей на Харьковщине, которые перевозили подозрительные вещества, предварительно – наркотики.
«Напоминаем, что за незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозку, пересылку или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов предусмотрена уголовная ответственность», – написали копы.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: задержали, наркотики, патрульная полиция Харьковской области, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 17 января 2025 в 11:25;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О случаях перевозки и хранения наркотиков на Харьковщине рассказали в облуправлении Патрульной полиции в Харьковской области.".