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Патрульні: минулої доби сімох людей затримали за перевезення наркотиків

Події 11:25   17.01.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Патрульні: минулої доби сімох людей затримали за перевезення наркотиків

Про випадки перевезення та зберігання наркотиків на Харківщині розповіли в облуправлінні Патрульної поліції у Харківській області.

Лише за минулу добу патрульні виявили сімох людей на Харківщині, які перевозили підозрілі речовини, попередньо – наркотики.

“Нагадуємо, що за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів передбачена кримінальна відповідальність”, – написали копи.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Січня 2025 в 11:25;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про випадки перевезення та зберігання наркотиків на Харківщині розповіли в облуправлінні Патрульної поліції у Харківській області.".