Патрульні: минулої доби сімох людей затримали за перевезення наркотиків

Про випадки перевезення та зберігання наркотиків на Харківщині розповіли в облуправлінні Патрульної поліції у Харківській області.

Лише за минулу добу патрульні виявили сімох людей на Харківщині, які перевозили підозрілі речовини, попередньо – наркотики.

“Нагадуємо, що за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів передбачена кримінальна відповідальність”, – написали копи.