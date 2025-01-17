Патрульні: минулої доби сімох людей затримали за перевезення наркотиків
Про випадки перевезення та зберігання наркотиків на Харківщині розповіли в облуправлінні Патрульної поліції у Харківській області.
Лише за минулу добу патрульні виявили сімох людей на Харківщині, які перевозили підозрілі речовини, попередньо – наркотики.
“Нагадуємо, що за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів передбачена кримінальна відповідальність”, – написали копи.
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Січня 2025 в 11:25;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про випадки перевезення та зберігання наркотиків на Харківщині розповіли в облуправлінні Патрульної поліції у Харківській області.".