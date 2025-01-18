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Новости Харькова — главное за 18 января: как прошла ночь

Украина 07:10   18.01.2025
Николь Костенко-Лагутина
Новости Харькова — главное за 18 января: как прошла ночь Фото: Василий Голосный

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:10

Атаки беспилотников и пуски баллистики: тревожная ночь в Харькове и области

Из-за угрозы удара БПЛА в 00:39 в Харькове и области прозвучала воздушная тревога. 

По информации Воздушных сил ВСУ, уже в 01:53 в Харьковской области появилась новая группа ударных БПЛА. 

В 02:36 беспилотники изменили курс и начали двигаться на юг, уточнили воздушники. 

А в 03:27 угроз для региона больше не было, беспилотники не фиксировали – прозвучал отбой тревоги. Однако в 05:52 ее возобновили из-за пусков баллистики. 

Отбой воздушной тревоги объявили в 07:03 (она все еще длится в Волчанской и Липецкой громаде).

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 18 января 2025 в 07:10;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».".