Новости Харькова — главное за 18 января: как прошла ночь

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07:10

Атаки беспилотников и пуски баллистики: тревожная ночь в Харькове и области

Из-за угрозы удара БПЛА в 00:39 в Харькове и области прозвучала воздушная тревога.

По информации Воздушных сил ВСУ, уже в 01:53 в Харьковской области появилась новая группа ударных БПЛА.

В 02:36 беспилотники изменили курс и начали двигаться на юг, уточнили воздушники.

А в 03:27 угроз для региона больше не было, беспилотники не фиксировали – прозвучал отбой тревоги. Однако в 05:52 ее возобновили из-за пусков баллистики.

Отбой воздушной тревоги объявили в 07:03 (она все еще длится в Волчанской и Липецкой громаде).