Новости Харькова — главное за 18 января: как прошла ночь
Фото: Василий Голосный
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
07:10
Атаки беспилотников и пуски баллистики: тревожная ночь в Харькове и области
Из-за угрозы удара БПЛА в 00:39 в Харькове и области прозвучала воздушная тревога.
По информации Воздушных сил ВСУ, уже в 01:53 в Харьковской области появилась новая группа ударных БПЛА.
В 02:36 беспилотники изменили курс и начали двигаться на юг, уточнили воздушники.
А в 03:27 угроз для региона больше не было, беспилотники не фиксировали – прозвучал отбой тревоги. Однако в 05:52 ее возобновили из-за пусков баллистики.
Отбой воздушной тревоги объявили в 07:03 (она все еще длится в Волчанской и Липецкой громаде).
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- • Дата публикации материала: 18 января 2025 в 07:10;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».".