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Новини Харкова — головне за 18 січня: як минула ніч

Україна 07:10   18.01.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Новини Харкова — головне за 18 січня: як минула ніч Фото: Василь Голосний

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:10

Атаки безпілотників та пуски балістики: тривожна ніч у Харкові та області

Через загрозу удару БПЛА о 00:39 у Харкові та області пролунала повітряна тривога. 

За інформацією Повітряних сил ЗСУ, вже о 01:53 на Харківщині з’явилася нова група ударних БПЛА. 

О 02:36 безпілотники змінили курс та почали рухатись на південь, уточнили у ПС. 

А о 03:27 загрози для регіону більше не було, безпілотників не фіксували – пролунав відбій тривоги. Однак о 05:52 її відновили через пуски балістики. 

Відбій повітряної тривоги оголосили о 07:03 (вона все ще триває у Вовчанській та Липецькій громаді).

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Січня 2025 в 07:10;

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