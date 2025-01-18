Новини Харкова — головне за 18 січня: як минула ніч

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07:10

Атаки безпілотників та пуски балістики: тривожна ніч у Харкові та області

Через загрозу удару БПЛА о 00:39 у Харкові та області пролунала повітряна тривога.

За інформацією Повітряних сил ЗСУ, вже о 01:53 на Харківщині з’явилася нова група ударних БПЛА.

О 02:36 безпілотники змінили курс та почали рухатись на південь, уточнили у ПС.

А о 03:27 загрози для регіону більше не було, безпілотників не фіксували – пролунав відбій тривоги. Однак о 05:52 її відновили через пуски балістики.

Відбій повітряної тривоги оголосили о 07:03 (вона все ще триває у Вовчанській та Липецькій громаді).