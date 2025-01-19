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Прогноз погоды на 20 января в Харькове и области: ночью мороз, без осадков.

Погода 20:44   19.01.2025
Оксана Якушко
Прогноз погоды на 20 января в Харькове и области: ночью мороз, без осадков. Фото: Василий Голосный

Прогноз погоды на завтра, 20 января, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

По области:
Облачно с прояснениями 🌥.
Без существенных осадков.
Ветер северо-западный↘️, 7 — 12 м/с.
Температура воздуха: ночью 0 — 5° мороза❄️, днем ​​от 0 — 5° тепла.

По городу:
Облачно с прояснениями 🌥.
Без существенных осадков.
Ветер северо-западный↘️, 7 — 12 м/с.
Температура воздуха: ночью 2 — 4° мороза ❄️, днем ​​1 — 3° тепла.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 19 января 2025 в 20:44;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 20 января, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".