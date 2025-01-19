Прогноз погоды на 20 января в Харькове и области: ночью мороз, без осадков.

Прогноз погоды на завтра, 20 января, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

По области:

Облачно с прояснениями 🌥.

Без существенных осадков.

Ветер северо-западный↘️, 7 — 12 м/с.

Температура воздуха: ночью 0 — 5° мороза❄️, днем ​​от 0 — 5° тепла.

По городу:

Облачно с прояснениями 🌥.

Без существенных осадков.

Ветер северо-западный↘️, 7 — 12 м/с.

Температура воздуха: ночью 2 — 4° мороза ❄️, днем ​​1 — 3° тепла.