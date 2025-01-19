Прогноз погоды на 20 января в Харькове и области: ночью мороз, без осадков.
Фото: Василий Голосный
Прогноз погоды на завтра, 20 января, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.
По области:
Облачно с прояснениями 🌥.
Без существенных осадков.
Ветер северо-западный↘️, 7 — 12 м/с.
Температура воздуха: ночью 0 — 5° мороза❄️, днем от 0 — 5° тепла.
По городу:
Облачно с прояснениями 🌥.
Без существенных осадков.
Ветер северо-западный↘️, 7 — 12 м/с.
Температура воздуха: ночью 2 — 4° мороза ❄️, днем 1 — 3° тепла.
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- • Дата публикации материала: 19 января 2025 в 20:44;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 20 января, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".