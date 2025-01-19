Прогноз погоди на 20 січня у Харкові та області: вночі мороз, без опадів
Прогноз погоди на завтра, 20 січня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
По області:
Хмарно з проясненнями🌥.
Без істотних опадів🌤.
Вітер північно-західний↘️, 7 – 12 м/с.
Температура повітря🌡: вночі 0 – 5° морозу❄️, вдень від 0 – 5° тепла.
По місту:
Хмарно з проясненнями🌥.
Без істотних опадів.🌤
Вітер північно-західний↘️, 7 – 12 м/с.
Температура повітря🌡: вночі 2 – 4° морозу❄️, вдень 1 – 3° тепла.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Січня 2025 в 20:44;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 20 січня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".