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Прогноз погоди на 20 січня у Харкові та області: вночі мороз, без опадів

Погода 20:44   19.01.2025
Оксана Якушко
Прогноз погоди на 20 січня у Харкові та області: вночі мороз, без опадів

Прогноз погоди на завтра, 20 січня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

По області:

Хмарно з проясненнями🌥.

Без істотних опадів🌤.

Вітер північно-західний↘️, 7 – 12 м/с.

Температура  повітря🌡:  вночі 0 – 5° морозу❄️, вдень від 0 – 5° тепла.

По місту:

Хмарно з проясненнями🌥.

Без істотних опадів.🌤

Вітер північно-західний↘️, 7 – 12 м/с.

Температура  повітря🌡:  вночі 2 – 4° морозу❄️, вдень 1 – 3° тепла.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Січня 2025 в 20:44;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 20 січня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".