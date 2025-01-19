Россияне атаковали позиции ВСУ под прикрытием авиации – Генштаб
Фото: wikipedia.org
В течение этих суток россияне били из артиллерии по селу Лемищине Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.
На Харьковском направлении, при поддержке штурмовой авиации, россияне дважды атаковали позиции украинских защитников возле Волчанска и ударили КАБами по селу Волчанские Хутора.
На Купянском направлении россияне в течение дня семь раз атаковали позиций ВСУ у Строевки, Песчаного, Колесниковки, Загрызового и Лозовой.
Четыре атаки отбили, еще три боя длятся.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: Генштаб ВСУ, Харьковская область;
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- • Дата публикации материала: 19 января 2025 в 17:36;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение этих суток россияне били из артиллерии по селу Лемищине Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.".