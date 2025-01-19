Россияне атаковали позиции ВСУ под прикрытием авиации – Генштаб

В течение этих суток россияне били из артиллерии по селу Лемищине Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.

На Харьковском направлении, при поддержке штурмовой авиации, россияне дважды атаковали позиции украинских защитников возле Волчанска и ударили КАБами по селу Волчанские Хутора.

На Купянском направлении россияне в течение дня семь раз атаковали позиций ВСУ у Строевки, Песчаного, Колесниковки, Загрызового и Лозовой.

Четыре атаки отбили, еще три боя длятся.